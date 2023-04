Un autobús de l?entitat. Foto: Wikipedia

El Govern ha imposat una multa de 20.000 euros a l'entitat Hazte Oír pel bus que va circular al novembre a Barcelona i que va atemptar "contra la dignitat de les persones trans i no binàries".

A la roda de premsa d'aquest dimarts 25 d'abril, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que és la primera sanció que imposa l'Oficina d'igualtat de tracte i no discriminació i que comporta la prohibició de rebre ajuts públics o contractar amb ladministració durant 5 mesos.

Els Mossos d'Esquadra van immobilitzar aquest bus al novembre, amb missatges com Les nenes no existeixen i No a la mutilació infantil. #StopLeyTrans , i la Generalitat va obrir un expedient sancionador.

Plaja ha acusat l'entitat de negar l'existència de les persones trans i binàries, especialment en el marc de la infància a l'adolescència, i de “contribuir a crear un clima discriminatori de rebuig i menyspreu” cap a aquest col·lectiu.

"No passareu a Catalunya. En aquest país no es tolera l'odi", ha advertit.