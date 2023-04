Operació Triomf - EP

Prime Video , la plataforma de streaming d'Amazon, ha confirmat que dotzena edició d' 'Operación Triunfo' que es veurà a Espanya i en més de 30 països i territoris d'Amèrica Llatina i s'estrenarà "a finals d'aquest any". La nova entrega del popular 'talent show', que encara no té presentador, continuarà comptant amb una gala setmanal i serà el primer programa d'emissió en directe de Prime Video a Espanya.

El talent show musical que segueix el dia a dia d'un grup de concursants que ingressen en una acadèmia musical, que es va estrenar el 2001 a TVE i del qual han sorgit figures com David Bisbal, Chenoa, Vega, Manuel Carrasco, Edurne, David Bustamante, Pablo López o Aitana, torna per tenir com a llar per primera vegada una plataforma de streaming.

"Els fans d''Operación Triunfo' han gaudit d'aquest format, que ha omplert de joia els cors de milions d'espectadors, durant més de 22 anys. Estem encantats que el programa torni no només a Espanya, sinó també a Llatinoamèrica, i fer història amb el primer contingut setmanal que s'emetrà en directe a Prime Video a Espanya", va afirmar James Farrell, vicepresident de continguts originals locals de Prime Video a la presentantació de les novetats de la plataforma celebrada avui a Madrid.

"Durant les seves 11 edicions, 'Operación Triunfo' s'ha convertit en un programa molt estimat i ha vist concursants com David Bisbal, Amaia o Aitana convertir-se en estrelles mundials", va afegir María José Rodríguez, responsable de continguts originals Prime Video a Espanya. "Ens encanta poder col·laborar amb Tinet Rubira i l'increïble equip de Gestmusic per oferir una nova versió d'aquest contingut icònic, incloent gales setmanals en directe a Prime Video i una emissió 24 hores a través de YouTube per a la comunitat de seguidors més fidel, i tota una nova generació d'espectadors a Prime Video".

"La primera temporada d''Operación Triunfo' es va convertir en un fenomen social", recorda Tinet Rubira, director de Gestmusic (Banijay Iberia). "El 2017, 'Operación Triunfo' va iniciar una revolució digital amb la seva nova estratègia de difusió per arribar al públic jove que havia abandonat la televisió. Estem encantats de seguir innovant i entrar al món del streaming, portant el gran entreteniment setmanal en directe a Prime Video".

GALA SETMANAL I 24 HORES A YOTUBE



Cada setmana, en una gala amb públic en directe, els concursants han de competir i demostrar les habilitats sobre l'escenari. A més de donar més rellevància a les xarxes socials emergents com Twitch i TikTok, la nova etapa del talent xou a Prime Video també comptarà amb emissió 24 hores des d'imatges de l'Acadèmia a Youtube. "La idea d'operació triomf a Prime Video és respectar el format i sabem que el canal 24 hores és un dels pilars d'OT", va destacar María José Rodríguez.

Operación Triunfo es va estrenar el 2001, convertint-se en un fenomen nacional, i encara és la final de la seva primera edició el moment més vist de la història d'un programa de televisió a Espanya. 'Operación Triunfo' serà el primer contingut setmanal en directe a estrenar-se a Prime Video a Espanya.

En aquest sentit, Rodríguez ha destacat l'"experiència" amb què ja compta la plataforma a l'hora d'emetre contingut i esdeveniments esportius en directe a altres països com NFL Thursday Night Football, UEFA Champions League o Roland Garros. Altres esdeveniments que s'han transmès en directe a Prime Video inclouen The Big Steppers Tour de Kendrick Lamar, el concert Free Larry Hoover Benefit Concert de Kanye West i el 57è lliurament dels Premis de l'Acadèmia de Música Country.