Canals d'Urgell

La Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell (Lleida) ha tancat aquest dimarts el reg a causa de la sequera, si bé garanteixen un "cabal mínim continu" per garantir l'aigua de boca a l'estiu i afavorir la supervivència dels arbres fruiters .

Ho ha explicat el director general de la Comunitat, Xavier Díaz, en declaracions als periodistes a Mollerussa, després de començar el tancament del canal al costat de la presa del Tossal, al municipi de Ponts.

Díaz ha dit que aquesta decisió suposa tancar el canal per a reg "cinc mesos abans del que és habitual", ja que la campanya sol acabar a finals de setembre i va començar fa un mes, a finals de març.

Davant la seu de la Comunitat a Mollerussa, ha considerat que la situació és "totalment excepcional, dramàtica", i ha assegurat que l'any hidrològic ha començat com el pitjor dels darrers 70 anys.

Els regants aposten per dedicar les reserves disponibles a garantir el subministrament a les poblacions ia "garantir la supervivència dels arbres, no per produir però sí perquè puguin continuar produint en els propers anys", i per això el cabal mínim continu que s'alliberarà és uns dos metres cúbics per segon.

50.000 HECTÀREES AFECTADES

Díaz ha detallat que es deixaran de regar 50.000 hectàrees en total: 26.000 de cereal d'hivern com a blat i ordi, 6.500 de blat de moro i cultius alternatius a aquest, 7.500 d'alfals i unes 9.500 d'arbres fruiters.

Ha augurat la "pèrdua de totes aquestes produccions, gairebé segur al 100% tret que es reverteixi la situació i faci un maig extraordinàriament plujós com va passar el 2008", cosa que considera complicat que passi.

Ha avisat que això "repercutirà i molt a la butxaca de tota la societat, perquè la manca de subministrament d'aliments del camp d'aquesta zona repercutirà negativament en el preu dels aliments de tot Catalunya" i ha explicat que ja han iniciat reunions amb administracions locals sobre això.

DEMANA RESTRICCIONS

En aquest sentit, Díaz ha explicat que han "fet molt èmfasi que s'apliquin les màximes restriccions perquè entre tots puguem garantir el subministrament" durant la resta de la primavera i l'estiu.

Ha recordat que aquesta decisió correspon a la Confederació Hidrològica de l'Ebre, però segons la seva opinió s'ha arribat a "una situació límit i s'ha de valorar de manera objectiva".