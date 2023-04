Una dona pren el sol a la platja de la Barceloneta, el 25 d'abril del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya) @ep

Arriben les temperatures estiuenques a Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat de l´arribada d´una massa d´aire molt càlid que provocarà un notable ascens de la temperatura. A més, els models meteorològics a mitjà termini indiquen que la dorsal anticiclònica es reforçarà sobre la Península Ibèrica, i aquesta configuració permetrà l'entrada d'una irrupció càlida de procedència africana que anirà acompanyada de pols en suspensió a la meitat sud de la Península Ibèrica.



A continuació podeu veure els mapes de temperatura a 850 hPa (uns 1500 m d'altitud, a la dreta) previstos pel model ECMWF (Centre Europeu de Predicció) per al dissabte al migdia (esquerra) i el diumenge al migdia (dreta) , on es pot veure com la massa d'aire càlid (colors vermellosos) abraçarà bona part de la Península Ibèrica. L'evolució de la temperatura a 850 hPa és un bon indicador del comportament d'aquesta mateixa variable en superfície, però no hi ha una correlació directa entre elles, ja que també depèn d'altres factors meteorològics, com ara el vent o la nuvolositat:

A la vertical de Catalunya, a 850 hPa (uns 1500 md'altitud), la temperatura podrà arribar a assolir o superar els 18 ºC, un valor que serà 10 ºC superior al normal en aquestes dates. Un dels fets més importants que cal tenir en compte seran els valors de temperatura màxima prevista per divendres i dissabte. En punts de Ponent, la temperatura màxima és probable que arribi a entre 33 i 35 ºC. Al litoral, prelitoral i al Pirineu, els valors màxims estaran entre 20 i 24 ºC, ia la resta del territori entre 26 i 30 ºC . El vent bufarà entre fluix i moderat de component oest a l'interior, sobretot a Ponent (cosa que afavorirà la pujada de la temperatura) i de component sud entre fluix i moderat al litoral i prelitoral, on la temperatura màxima podrà quedar frenada a causa de la marinada.

A causa de les possibles variacions de la configuració atmosfèrica caldrà seguir amb atenció les següents actualitzacions de la predicció. Cal dir també que els valors extrems de temperatura depenen d'altres factors locals, com ara el vent i la nuvolositat.

Podeu anar seguint l'evolució de l'episodi i les prediccions actualitzades al web www.meteo.cat