Nova nina de Barbie al costat de la model Ellie Goldstein - Mattel

La companyia de joguines Mattel ha presentat la seva primera nina Barbie amb síndrome de Down . La marca va consultar amb la Societat Nacional de Síndrome de Down (NDSS) dels EUA per dissenyar el canell, el primer amb una discapacitat intel·lectual.

La nova joguina formarà part de la gamma Fashionistes de la companyia, i la joguina de 13,99 GBP està disponible als Estats Units a partir d'avui (25 d'abril).

Per commemorar el llançament històric, Mattel s'ha associat en una campanya amb la model britànica Ellie Goldstein, de 21 anys, que pateix l'afecció.

Ellie, una de les estrelles de portada de Vogue aquest maig i model per a Gucci Beauty i Adidas, va dir: "Estic tan feliç que hi hagi una Barbie amb síndrome de Down. En veure el canell, em vaig sentir tan aclaparada, va significar molt per a mi i estic molt honrada i orgullosa que Barbie m'hagi triat per mostrar-li el canell al món. La diversitat és important per a mi, ja que la gent necessita veure més persones com jo al món i no estar amagades”.