Foto: ONCE

Aquest 26 d'abril, com cada any, se celebra el Dia Internacional del Gos Pigall, una jornada de reconeixement per a la tasca que fan aquests animals, que són els ulls de les persones invidents o amb problemes de visió.

A Catalunya hi ha actius 157 d'aquests gossos, mentre que el nombre total d'animals a Espanya és de 957. D'aquests, a Barcelona n'hi ha 132, a Girona 11, un a Lleida i 13 a Tarragona.

NO DISTREURE'LS

Tot i que aquests animals són preciosos i tenen un comportament exemplar, generant tendresa, des de l'ONCE fan una sèrie de recomanacions i peticions a la ciutadania.