Arxiu - Ministre de Sanitat, José Miñones

El Ministeri de Sanitat proposarà aquest dijous a les comunitats autònomes, en el marc de la Comissió de Salut Pública, avançar al 15 de maig l'activació del 'Pla nacional d'actuacions preventives dels efectes de l'excés de temperatures sobre la salut', davant d'un dels mesos d'abril més càlids registrats a Espanya.

Tal com han confirmat fonts ministerials a Europa Press després de la informació avançada pel diari 'El País', aquest pla, que normalment s'activa l'1 de juny, podria avançar la seva aplicació fins al 15 de maig, tot i que cada comunitat autònoma després tindrà llibertat per activar les mesures que consideri necessàries en funció de la situació.

De fet, la Comunitat de Madrid ja ha anunciat que posarà en marxa aquesta setmana un Pla d'Actuació davant d'Episodis d'Altes Temperatures, amb mesures com adaptar l'horari escolar, vigilància específica de la climatització en centres sociosanitaris, més freqüència de Metro per evitar esperes a les andanes o avançar un mes l'horari habitual d'obertura de piscines.

L'any passat, en unes condicions similars a les d'aquest encara que no tan extremes, el pla estatal es va posar en marxa "de manera oficiosa" el 19 de maig, després de registrar-se el nivell 1 de risc (groc) a Jaén, Saragossa, Osca , Salamanca i Lleó, i el nivell 2 (taronja) a la província de Granada.

L'última setmana d'abril d'aquest 2023 s'acomiadarà amb temperatures rècord, molt altes per a aquesta època de l'any i que superen fins a 12ºC el que és normal per a l'època, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

L'organisme preveu que continuïn els valors elevats al llarg de l'episodi càlid que es viu a la Península i les Balears des d'aquest dilluns i que arribarà al punt més àlgid aquest dijous i divendres, quan se superaran els 38ºC al sud del país.

Al fil, el Ministeri recorda que la calor excessiva "pot alterar les nostres funcions vitals quan l'organisme és incapaç de compensar les variacions de temperatura corporal i pot provocar problemes de salut com rampes, deshidratació, insolació, cop de calor que pot generar problemes multiorgànics amb símptomes com ara inestabilitat en la marxa, convulsions i, fins i tot, el coma".

A més, l'exposició a temperatures excessives afecta especialment els nens, la gent gran, les dones gestants i les persones amb patologies cròniques de base. També tenen un factor de risc afegit les persones en situació de marginació, aïllament, dependència o amb discapacitat.

Per això, Sanitat ha decidit que és el moment d'avançar aquest pla, que, per exemple, proporciona informació amb l'objectiu de prevenir i reduir els efectes negatius de la calor sobre la salut, especialment als grups més vulnerables com són les persones grans, les dones gestants, els menors i els malalts crònics, així com aquelles persones que treballen o fan esforços a l'aire lliure.

En el marc del pla, l'AEMET proporciona diàriament les temperatures màximes i mínimes esperades per a aquell dia i les prediccions per als cinc dies següents. Aquestes temperatures estan desagregades per capital provincial i zones isotèrmiques, en aquelles on es troba implantat, i segons el nombre de dies en què se superen les temperatures llindars establertes al Pla, es determinen els nivells de risc de cada província o zona isotèrmica.

La comunicació a les comunitats autònomes permet posar en marxa conjuntament amb ells les mesures previstes al nivell corresponent.

L'assignació dels nivells de risc es fa utilitzant els criteris següents. Si el nombre de dies en què la temperatura màxima i mínima previstes superen simultàniament els valors llindars de referència respectius és zero, l'índex és "0", el nivell assignat s'anomena "Nivell 0" o d'absència de risc, i es representa amb el color verd.

Si el nombre de dies és un o dos, els índexs són respectivament “1” i “2”, el nivell assignat s'anomena “Nivell 1” o de baix risc, i es representa amb el color groc. Si el nombre de dies és tres o quatre, els índexs són respectivament “3” i “4”, el nivell assignat s'anomena “Nivell 2” o de risc mitjà, i es representa amb el color taronja. Si el nombre de dies és cinc, l'índex és “5”, el nivell assignat s'anomena “Nivell 3” od'alt risc, i es representa amb el color vermell.