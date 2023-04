Foto: Fundació La Caixa

La bretxa digital és la desigualtat en l'accés, l'ús o l'impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) entre els diferents grups socials. Quan s'esmenta aquest concepte, sol pensar-se en les dificultats que solen tenir la gent gran per fer servir dispositius tecnològics... tot i que ara s'ha posat sobre la taula que hi pot haver una bretxa de gènere entre els més joves.

Així ho planteja un estudi de l' Observatori Social de la Fundació La Caixa, que arriba a la conclusió que les adolescents reconeixen dependre de la tecnologia més que els nois, però són més conscients d'aspectes relacionats amb la ciberseguretat, mentre que els nois consideren molt més hàbils que elles en aspectes tècnics i comunicatius i mantenen una actitud davant de la tecnologia lleugerament més positiva.

4.000 CONSULTATS

L'estudi va consistir en una enquesta que es va fer prop de 4.000 estudiants de secundària de tots els cursos de Secundària i Batxillerat; se'ls plantejava diferents qüestions relatives al nivell d'ús de la tecnologia digital i la necessitat que tant senten de connectar-se a internet com d'utilitzar dispositius digitals (tauletes, mòbils…).

Una cosa que s'observa ràpidament és que l'ús de la tecnologia és diferent i evoluciona de manera diferent a cada cicle de l'educació secundària. Per regla general, els nois usen més la tecnologia en el segon cicle de l'ESO (quart), encara que aquest ús és força constant, i les noies al batxillerat. En aquests dos cursos finals, la diferència entre nois i noies és significativa.

Foto: Fundació La Caixa

En segon lloc, pel que fa a la dependència o necessitat d'ús de la tecnologia, les noies indiquen una necessitat més gran que els nois (més de 3,5 punts sobre 5), de manera significativa en tots els cicles; és a dir, les noies es perceben a si mateixes com a més dependents dels dispositius digitals i d'internet que els seus companys.



Per tant, si realment hi ha una bretxa de gènere favorable als nois en l'àmbit de la tecnologia digital, aquesta no es produeix en el seu ús, per tant és important mesurar les possibles diferències en aspectes competencials i d'actitud.

També apunta que les noies es perceben a si mateixes com a més competents que els seus companys en qüestions relacionades amb la ciberseguretat i l'assetjament en línia i que la diferència augmenta a mesura que avancen els cicles, assolint els 6 punts percentuals al batxillerat.

Foto: Fundació La Caixa

Per la seva banda, les diferències que confirmen que hi ha una bretxa de gènere a favor dels nois es concreten en les habilitats tecnològiques i comunicatives. En concret, els adolescents es consideren més competents en aspectes tècnics (ús de diferents dispositius o WiFi, entre d'altres) i també més capaços de col·laborar i comunicar-se en xarxa.

CONCLUSIONS

Així, si bé l'ús de la tecnologia és similar entre ells i elles, la dependència de les tecnologies digitals és més gran en aquestes últimes, especialment al batxillerat. L'estudi conclou que els nois se senten més competents en el domini de la tecnologia per se , cosa que pot determinar l'elecció d'assignatures i estudis tècnics i informàtics, podent influir també en l'aspecte comunicatiu; a més, això creix a mesura que van avançant de curs.

Per la seva banda, les adolescents són més competents en aspectes com l'ètica , que a la pràctica significa més cura en qüestions com el ciberassetjament i el plagi, aspectes que també s'accentuen a mesura que elles van creixent.

Pel que fa a l'actitud davant de la tecnologia, els nois es mostren lleument més positius que les companyes, encara que a mesura que creixen i comencen a cursar batxillerat, la distància es redueix.



Totes les diferències poden generar situacions de desigualtat, ja que la sensació que poden tenir ells de posseir més competència tecnològica els poden portar a triar com a carrera professional de forma majoritària graus de l'àmbit científic i tecnològic, encara que cal dedicar esforços a ser més sensibles aspectes com el ciberassetjament.



L'estudi conclou apuntant a la necessitat que als cursos de secundària s'impulsin "estratègies personalitzades que donin resposta a les diferents necessitats detectades" per revertir les desigualtats i garantir que tots els alumnes desenvolupin sense diferències les competències digitals.