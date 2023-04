UME / @EP

L' Associació de Tropa i Marineria Espanyola (ATME) ha criticat aquest dijous l'anunci del Govern per a la construcció de 20.000 habitatges públics a sòls del Ministeri de Defensa mentre els membres de les Forces Armades han d'esperar mesos per ocupar un allotjament logístic o fins i tot són desallotjats.

ATME recorda que els militars compten amb una gran mobilitat geogràfica per la qual han d'abandonar la seva residència habitual i trobar un altre allotjament a la seva nova destinació, en molts casos zones on els preus són molt alts com Madrid o València.

Això, subratlla, amb unes "deficients" retribucions que de vegades estan al mateix nivell del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Segons detalla, el 2022 hi havia 186 militars en llista d'espera per poder ocupar allotjaments logístics, mentre que el 2023 la situació ha empitjorat, amb 696 militars i 40 desallotjats. "Mentre el Govern anuncia que es construiran habitatges en terrenys de Defensa, s'oblida d'una cosa tan cabdal com la situació dels militars", denuncia l'associació acusant l'Executiu i la ministra de Defensa, Margarita Robles, d'haver deixat "fa temps d'interessar-se pels problemes dels seus treballadors.