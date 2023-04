Rei emèrit @ep

Hores després de sortir a la llum l'existència d'una presumpta filla secreta del Rei Joan Carles , l'Emèrit ha trencat el silenci. Ho ha fet en conversa amb el diari 'El Mundo', negant rotundament les informacions que han corregut com la pólvora aquest dijous i tancant de cop totes les especulacions: "No tinc cap filla anomenada Alejandra" ha assegurat.



Una suposada filla secreta la identitat de la qual han destapat José María Olmo i David Fernández al seu llibre 'King Corp. L'imperi mai contat de Joan Carles I', que veurà la llum el proper 8 de maig i del qual aquest matí hem pogut llegir un avançament a 'El Confidencial'.



Segons aquesta obra, el Rei Joan Carles va tenir una quarta filla, anomenada Alejandra, fruit d'una relació extramatrimonial amb una coneguda aristòcrata -molt popular a les pàgines de la premsa rosa i musa d'un famós dissenyador d'alta costura- que va arribar al món a finals de la dècada dels 70, principis dels 80, després que naixessin la Infanta Elena (1963), la Infanta Cristina (1965) i el Rei Felip VI (1968), que per cert coneixerien l'existència de la seva germana secreta.



Alejandra, casada i amb un fill, va créixer ignorant qui era realment el seu pare i quan per fi ho va esbrinar va optar per seguir la seva vida com si la notícia mai no hagués arribat a les seves orelles, evitant reclamar cap mena de dret successori. Tot i això, si va viure un discret acostament a Joan Carles i actualment tenen relació i, encara que l'Emèrit mai no ha tingut el mateix tracte amb ella que amb els fills que va tenir amb la Reina Sofia, sí que està orgullós i hauria parlat amb naturalitat de la jove al seu entorn proper.



Una sorprenent notícia que ha fet tremolar els fonaments de Zarzuela i que ara Don Juan Carlos -que no sol entrar en desmentits públics amb els escàndols que protagonitza- ha negat rotundament, assegurant que no té cap filla que es digui Alejandra.



L'al·ludida, el nom complet de la qual preferim no mostrar encara que són nombrosos els mitjans de comunicació que s'han aventurat a donar els seus cognoms i parlar al detall de la seva vida -ja que és una habitual del paper couché del nostre país- guarda silenci i de moment no s'ha pronunciat sobre les informacions que apunten que seria filla de l'Emèrit i, per tant, germana de Felip VI.