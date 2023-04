L'episodi de calor pròpia del mes de juliol que està afectant Espanya aquesta última setmana d'abril i que no s'acabarà fins diumenge 1 de maig, ha polvoritzat mig centenar de rècords de temperatures màximes o mínimes a bona part del país, un fenomen que té un període de recurrència una vegada cada 150 o 200 anys, segons afirmen meteoròlegs d'eltiempo.es

Diverses persones a la platja de La Malagueta per les altes temperatures d'aquests dies. A 25 d'abril del 2023, a Màlaga (Andalusia, Espanya). La calor extrema que va començar a notar-se des de dimarts i que portarà els termòmetres a 39° a finals d'abril

En roda de premsa, la meteoròloga Mar Gómez, ha explicat que els factors que afavoreixen aquests valors tan alts són l'estabilitat en superfície per l'anticicló, que inhibeix la formació de núvols i que evita el desenvolupament de precipitacions, cosa que dóna lloc a una alta insolació, amb cels clars, alt índex de radiació solar i un risc d'incendis molt alt o extrem a bona part de la Península i les Balears.

"Aquesta estabilitat no troba cap obstacle" , destaca Gómez que explica com una suma de factors provoca un reescalfament de la massa d'aire que es pot comparar com "un forn" que ha disparat les temperatures a valors rècord.

De moment, fins dimecres a la tarda s'han batut "més de 20 rècords" de temperatures màxima a l'abril , com per exemple a l'aeroport de Còrdova, on es va arribar a 35 graus centígrads (ºC), quan l'anterior rècord era de 34ºC. A Jerez de la Frontera, que té dades des del 1946, es va superar el seu antic rècord per més d'un grau i també s'han registrat rècord de temperatures mínimes molt altes, com als aeroports de Saragossa i Lugo.

Les dues estacions, que disposen de dades des dels anys 40 i 50 respectivament, van marcar una mínima de 15,9 ºC a Saragossa i de 14,2 ºC a Lugo. "No són nits tropicals però sí rècords", ha insistit la meteoròloga que espera que aquest dijous i divendres es registraran mínimes que no baixaran de 20ºC.

Precisament, en el marc d'aquest episodi preveu que aquest dijous i divendres seran els dies més càlids de la setmana amb màximes que assoliran "fàcilment" els 37ºC a Còrdova; que superaran els 30ºC a gran part de l'interior peninsular, a zones de l'altiplà nord ia la vall de l'Ebre.

Divendres tornaran a pujar encara que en menys zones però també podran perdre "alguns graus" a Extremadura, el Cantàbric, a l'est de la Península, a les Balears, Galícia ia l'altiplà nord. Tot i això, tornaran a veure els 37ºC a la vall del Guadalquivir i els 36ºC a la Manxa albacetenya.

A partir de dissabte arribarà un "alleujament tèrmic" per l'oest de la Península i en punts de l'extrem nord, però pujaran a la Mediterrània, on per exemple a Múrcia podran assolir 37ºC.

La meteoròloga preveu que el descens "més important" i gairebé generalitzat arribarà diumenge, quan si superen els 30ºC a l'interior peninsular passaran als 25ºC. "És un valor força més suportable", ha comentat Gómez que, tot i això assenyala que seguiran passant dels 30ºC a Extremadura, Andalusia o Múrcia.

Però aquest alleujament de les temperatures serà temporal perquè preveu que dimarts tornin a repuntar de manera important però no tant com aquesta setmana.

"Aquesta calor és més pròpia dels mesos de juliol que de finals del mes d'abril. I ho estem notant també a les nits. Les mínimes en algunes localitats no baixen dels 20ºC", ha indicat.

En aquest context de calor i sense precipitacions, avisa que s'incrementarà el risc d'incendis durant aquests dies fins a una situació que "podria correspondre perfectament als mesos d'estiu", en què predomina el risc "molt alt i extrem" a moltes zones.

De fet, ha afegit que el risc és aquest dijous extrem a zones d'Andalusia, sud d'Extremadura, àrees de l'est de Castella-la Manxa, la Vall de l'Ebre, a l'interior de la Comunitat Valenciana, interior de Múrcia, però que s'amplia a la jornada de divendres doncs a la resta de Castella-la Manxa, zones del sud d'Aragó, nord de Catalunya, nord d'Aragó, Comunitat de Madrid.

"Els mapes són força impactants", adverteix així mateix el meteoròleg d'Eltiempo.es Mario Picazo que avisa d'incendis tan greus com en un episodi de calor dels mesos d'estiu.

De la mateixa manera, Gómez assenyala de l'elevat índex de radiació ultraviolada i demana precaució en aquesta època en què la població s'exposa al sol amb menys consciència de la perillositat.

EPISODI EXTRAORDINARI: UNA VEGADA CADA 200 ANYS



Una situació "extraordinària" com l'actual, amb anomalies tèrmiques a moltes zones de més de 15 graus centígrads per sobre del que és normal, "no és habitual". Per exemple, a Sevilla, la màxima absoluta el mes d'abril es va assolir el 1997 amb 35,4ºC i mai no han arribat a 37ºC. Segons alguns càlculs de distribució estadística, assolir els 37ºC a l'abril és un valor que s'assoliria "una vegada cada una mica més de 100 anys" i els 38ºC, que podrien arribar a assolir-se en aquest episodi, serien "encara més excepcionals s'assolirien aproximadament 200 anys".

En el cas de Madrid, només s'assoleixen 31ºC a l'abril una vegada cada 200 anys; a Saragossa, una vegada cada 200 anys es poden assolir 33ºC. Per tant, insisteix que aquesta és una situació "molt atípica, molt anòmala que podria donar-se com a molt dues o tres vegades" però que ara podria convertir-se en "una nova normalitat a causa del canvi climàtic" quelcom que actualment té un període de retorn de més de 200 anys.

De cara al mes de maig, eltiempo.es preveu que la calor per sobre del normal es mantingui i per tant, Europa s'ha de preparar "per a un estiu abrasador amb Espanya al top més tòrrid". De moment, diumenge seguiran les pluges febles al nord de Galícia, resta de les comunitats cantàbriques, també a la Rioja i nord de Navarra. De nou aquest dia, podrien formar-se tempestes als Pirineus i també al nord-est de Catalunya, sense descartar-les a les Illes Balears.

El mes de maig començarà amb precipitacions que podrien afectar el nord-est peninsular i les Balears. El nord del País Basc i de Navarra, als Pirineus i l'est de Catalunya i Menorca podrien acumular encara alguns litres, tant dilluns com dimarts, on podria ploure de forma més feble a les mateixes zones i que podrien intensificar-se les precipitacions a Illes Balears.

Pel que fa a sequera perllongada els meteoròlegs es deuen a la presència de persistents anticiclons que han bloquejat el pas de les borrasques Atlàntiques que solen arribar a l'hivern i la primavera a Espanya.

Així mateix, en nivells més alts de l'atmosfera de forma intermitent han estat dorsals, que són estructures atmosfèriques que es tradueixen en més estabilitat, ja que l'aire sec que baixa i s'escalfa en arribar a la superfície.

De cara al futur proper sobre precipitacions, Picazo assenyala que tant a Espanya com a altres zones del Mediterrani seguirà la tendència cap a un clima més sec. Quanta sequera tinguem dependrà de quant escalfem la temperatura global respecte a períodes preindustrials.

Picazo explica que com més escalfament, més nombre de períodes de sequera i durada. En un escenari d'escalfament de 2 a 3ºC respecte a períodes preindustrials, Espanya i moltes altres zones de la Mediterrània experimenten un escenari cada cop més sec. Per contra, preveu que altres zones del nord d'Europa i fins i tot moltes regions tropicals veuran la precipitació augmentar.