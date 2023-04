Dona treballant / @EP

El 45% de la població mundial creu que els homes tenen més dret que les dones a treballar - un percentatge que puja a l' 11% en el cas d'Espanya - segons es desprèn de l'estudi 'Índex d'Institucions Socials i Gènere 2023' ( SIGI) del Centre de Desenvolupament de lOrganització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE).

"Sense l'eliminació de la discriminació de gènere i les actituds sexistes no es podrà aconseguir un canvi real. Si segueixen existint tractes discriminatoris per exemple, en els processos de selecció per entrar al mercat laboral oa l'hora de demanar un préstec, sempre hi continuarà havent barreres que impediran assolir la igualtat de gènere", ha afirmat durant la seva intervenció la cap de Divisió de Xarxes, Aliances i Gènere del Centre de Desenvolupament de l'OCDE i responsable de SIGI, Bathylle Missika.

Segons ha explicat, SIGI és un índex que recull dades de 179 països, en què '0' és nul·la discriminació i '100' és absoluta discriminació. En aquest sentit, l‟estudi revela que Bèlgica té la discriminació més baixa, amb un 7,6; seguida de Suècia i Espanya, amb una puntuació de 9; Itàlia amb 9,4 i Taiwan amb 9,5. La mitjana mundial se situa a 30, la d'Europa a 15 i la de països de l'OCDE, a 16.

En el cas d' Espanya , encara que obté una "bona" puntuació, ha assenyalat que "encara té camí per recórrer" per assolir la igualtat de gènere en alguns indicadors com que les dones inverteixen més del doble d'hores en feina no remunerada: 5 front a 2 en el cas dels homes, un indicador on Espanya puntua pitjor que la mitjana europea i que els països de l'OCDE.

Així mateix, l'informe constata que respecte a la bretxa de gènere als llocs d'alta direcció, un 82% està ocupat per homes, en línia amb la mitjana europea.

LLATINOAMÈRICA MILLORA EN NIVELL DE DESCRIMINACIÓ

L'estudi reflecteix que Llatinoamèrica té un nivell de discriminació de 22 punts, per això se situa per sota de la mitjana mundial i allunyada d' Àsia (38) o Àfrica (41).

Segons les dades de l'informe , el 2019, només hi havia 3 països amb nivells molt baixos de discriminació, mentre que a l'edició del 2023 hi ha 8 països (5 més). A més, Xile i el Paraguai han passat d'un nivell mitjà de discriminació a un nivell baix.

Costa Rica amb una puntuació d'11, seguit per República Dominicana amb 15 i Panamà amb 16, són els tres països més ben qualificats de la regió, mentre que el Perú obté una puntuació de 22, Colòmbia de 24 i Xile de 28.

D'aquesta manera, l'estudi reflecteix que a Amèrica Llatina i el Carib s'ha avançat en els darrers anys, en particular en la participació política de les dones, amb un 35% de dones als parlaments, fet que converteix la regió en la que aquesta mitjana és la més elevada.

També constata que davant del 42% de persones que al món pensa que els homes són millors administradors d'empreses que les dones, a Amèrica Llatina i el Carib aquest percentatge baixa fins a un 21%. Tot i això, hi ha aspectes en què la regió està "més endarrerida", com la llicència per paternitat que és encara molt limitada.