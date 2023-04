Nadó / @EP

El nombre de llars sense ingressos amb almenys un nen o adolescent a càrrec han baixat, el primer trimestre del 2023, fins als 112.400, 9.000 menys que el darrer trimestre del 2022, segons assenyala l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil, citant dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Així, l' Alt Comissionat destaca que el nombre de llars sense ingressos amb almenys un menor a càrrec es "consolida" en "nivells similars" als registrats abans de la recessió econòmica provocada per la crisi del 2008, amb una reducció del 54, 5% el primer trimestre del 2023 respecte al punt més alt de la sèrie el 2013.

Aquell any 2013 es va assolir un màxim de 222.900 llars sense ingressos i amb almenys un fill a càrrec, 110.500 més que els comptabilitzats ara. També es va assolir un "bec" el segon semestre de 2020 a causa de les mesures de confinament.

Pel que fa al nombre total de llars sense ingressos, el primer trimestre del 2023 hi ha 566.500 llars en aquesta situació. Per tant, el pes relatiu de les llars sense ingressos amb nens a càrrec se situa per sota del 20% del total.

D'acord amb l' Institut Nacional d'Estadística , es consideren llars sense ingressos aquelles en què cap dels seus membres declara tenir feina, rebre una pensió de jubilació o d'un altre tipus o percebre subsidi de desocupació, estiguin inscrits o no com a demandants d'ocupació.

L'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil precisa que, encara que l'indicador de 'llars sense ingressos amb almenys un nen' captura "de manera molt restrictiva" la vulnerabilitat econòmica a la infància, "és una de les escasses formes" que tenen de " acostar-se a aquest tipus de realitats dins un marc temporal relativament proper”.