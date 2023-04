Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, amb les guanyadores dels Premis Dona Empresària 2022 / @EP

CaixaBank busca 14 empresàries líders a Espanya en una nova edició dels ‘Premis Dona Empresària CaixaBank’, que cada any reconeixen el talent i l’excel·lència professional de dones empresàries referents per la seva trajectòria, visió estratègica, capacitat d’innovació i lideratge transformador.

Els ‘Premis Dona Empresària CaixaBank’, que enguany celebren la seva setena edició, s’han consolidat en els últims anys pel seu reconeixement a l’excel·lència empresarial i per la seva contribució a fomentar la igualtat de gènere a la societat espanyola. En l’exercici 2022, l’entitat va rebre més de 100 candidatures, la qual cosa suposa el triple de la mitjana registrada en els anys anteriors. Enguany, a més, CaixaBank obre la convocatòria a empresàries de microempreses i pimes que compleixin amb els requisits exigits en les bases.

D’entre totes les candidatures rebudes, en una primera fase regional, el jurat dels premis, integrat per un grup de directives i directius de CaixaBank, seleccionarà 14 guanyadores regionals, una per cada Direcció Comercial d’Empreses del banc. Totes elles estan convidades a formar part de la Comunitat Premi Dona Empresària CaixaBank de LinkedIn creada per l’entitat, que promou la relació i el networking entre totes les guanyadores de totes les edicions del ‘Premi Millor Empresària CaixaBank’, i els hi dona accés a activitats exclusives.

Posteriorment, en la fase nacional, d’entre les 14 guardonades territorials es triarà la guanyadora nacional, que s’unirà a Inés Juste, presidenta del Grupo Juste; Rocío Hervella, fundadora i consellera delegada de Prosol; Arancha Manzanares, vicepresidenta d’Ayesa; Lina Mascaró, presidenta de Grupo Mascaró, Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta de Grupo Cosentino; i Maite Casademunt, presidenta i directora creativa de Lola Casademunt, totes elles guanyadores nacionals de les passades edicions dels ‘Premis Dona Empresària CaixaBank’.

La guanyadora nacional dels ‘Premis Dona Empresària CaixaBank’ serà, per la seva condició, també una de les empresàries espanyoles guardonades en els premis IWEC Awards de la International Women Entrepreneurial Challenge (IWEC), la xarxa mundial de dones empresàries líders de tot el món que cooperen a nivell global. Aquests premis, creats el 2007, es lliuren durant la reunió anual d’IWEC que enguany se celebrarà entre els dies 5 i 7 de novembre del 2023 a Torí (Itàlia).

TERMINI OBERT FINS AL 28 DE MAIG

Les empresàries interessades poden accedir a les bases de la convocatòria i presentar les seves candidatures a http://www.caixabank.cat/PremiDonaEmpresaria entre el 28 d’abril i el 28 de maig.

Segons s’estableix a les bases, les candidates han de complir les condicions que estableix l’IWEC, entre altres, ser accionista majoritària de l’empresa, estar involucrada de manera activa en el dia a dia de l’activitat del negoci, i mostrar un compromís amb l’honestedad, l’equitat, l’objectivitat i la responsabilitat. Per part seva, l’empresa ha de tenir almenys tres anys d’antiguitat, una facturació anual mínima equivalent a 1,5 milions de dòlars; i participar activament en la importació o exportació de béns o serveis, o estar preparada per iniciar negocis globals.

Addicionalment, s’apliquen criteris de valoració de mèrits de les candidates tant referent a l’èxit de la seva activitat empresarial com a la seva trajectòria professional, com ara la fortalesa i grau de desenvolupament i consolidació dels béns i serveis de l’empresa, el seu grau d’innovació, la creació d’ocupació, la solidesa financera, aspectes mediambientals i de sostenibilitat de l’activitat, així com l’excel·lència empresarial de la candidata, la seva capacitat de lideratge o la seva participació en iniciatives de tutela femenina i xarxes d’altres dones empresàries o grups de lideratge empresarial.

En paral·lel, BPI, filial de CaixaBank a Portugal, lliura els ‘Premis Mulher Empresária BPI’, que celebren enguany la seva sisena edició. Les seves guanyadores, dones líders en el teixit empresarial portuguès, són també representants de Portugal en els premis IWEC.

LA COMUNITAT DONA EMPRESÀRIA CAIXABANK I EL FÒRUM WOMEN'S LEADERSHIP

Totes les dones guardonades en els ‘Premis Dona Empresària CaixaBank’ estan convidades a participar en la Comunitat Dona Empresària CaixaBank, una comunitat virtual creada el 2020 i operativa a través d’un espai privat a LinkedIn, que es configura com una plataforma per compartir coneixement, idees i experiències, i un punt de trobada per establir vincles professionals entre el grup de directives premiades.

La Comunitat ofereix també accés a experiències exclusives, com fòrums, debats, conferències i esdeveniments nacionals i internacionals, amb els que es vol contribuir al desenvolupament i el lideratge de la dona en l’àmbit dels negocis.

L’any passat, amb motiu de l’esdeveniment de lliurament dels premis de la sisena edició dels ‘Premis Dona Empresària CaixaBank’, es va celebrar a Madrid el fòrum ‘Women’s Leadership’, la primera trobada presencial de la Comunitat. El fòrum va reunir més de 40 empresàries i va comptar amb la presència del conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, i d’una àmplia representació de directives i directius de l’entitat.

ELS PREMIS IWEC

La International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC), amb seu a Nova York, és una xarxa mundial d’empresàries líders que sustenten la propietat de les seves companyies, i que cooperen a nivell global a través de les cambres de comerç i organitzacions empresarials amb l’objectiu de connectar i desenvolupar el lideratge femení.

Cada any, en el marc de la seva Conferència Anual es lliuren els premis IWEC amb la finalitat de reconèixer i donar suport a les dones empresàries de tot el món. Entre altres aspectes, els premis IWEC pretenen incrementar la visibilitat de la dona empresària, perquè pugui representar una part important i decisiva en el desenvolupament de l’economia global del segle XXI.

En els quinze anys d’història dels premis, IWEC ha guardonat 501 empresàries amb presència a 48 països. Les companyies liderades per aquestes empresàries compten, de manera conjunta, amb més de 338.000 treballadors i una facturació anual de 44.300 milions de dòlars.