Peres en un arbre. Foto: Afrucat

El tancament del canal d'Urgell causarà la desaparició del 30% de la fruita total que es recolliria a Catalunya, unes 284.000 tones, segons ha alertat l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat) en un comunicat emès aquest divendres 28 d'abril.

En concret, es calcula la pèrdua del 58% de la poma, unes 173.000 tones, i del 52% de la pera, unes 74.000 tones a Lleida, i la caiguda al conjunt de Catalunya per la sequera podria assolir el 68% del total .

El director general d'Afrucat, Manel Simon, ha explicat que les conseqüències directes d'aquestes xifres es tradueixen en una pèrdua de facturació d'aproximadament 350 milions d'euros i unes pèrdues directes per al sector de prop dels 164 milions d'euros.

"També cal tenir en compte l'impacte econòmic sectorial que tindria el tancament per a tot el territori i per a totes les baules de la cadena que podria assolir els 600 milions d'euros", ha afegit.

Afrucat ha apuntat la possibilitat que el reg que es permet "no sigui suficient per mantenir els arbres", cosa que tindria unes conseqüències econòmiques d'uns 600 milions d'euros per al sector.