Cada cop fa més calor i en mesos més matiners de l'any. La situació és tan gran que ha portat administracions com la Generalitat a prendre mesures excepcionals, com avançar el pla d'actuació per onada de calor un mes i mig abans del que és habitual.

A més, això va acompanyat d'una situació de sequera que fa contemplar l'aplicació de restriccions fins i tot a domicilis de grans ciutats, com ara Barcelona. De fet, ja s'estan aplicant restriccions a l'ús d'aigua en aspectes com el reg i l'ús de fonts ornamentals.

Així, doncs, una pregunta que ens podem fer és, mirant enrere, i tractant de trobar una evolució, a quina ciutat de l'estat espanyol ha pujat més la temperatura a l'últim mig segle. I la resposta la trobem en un estudi que ha presentat aquesta setmana el Centre de Política de Sòl i Valoracions (CPSV) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

I la resposta a la pregunta és... Barcelona. La capital de Catalunya és la ciutat de la Península Ibèrica on la pujada de les temperatures s'ha donat de manera més pronunciada, tant als mesuraments fets de dia com a les nocturnes.

La diferència, a més, no és gaire important, tenint en compte que la nit deu (o hauria de) ser el moment en què els termòmetres donen una treva i es pot descansar. Els mesuraments fets per l' Observatori Fabra apunten que, de dia, la pujada ha estat de 4,81 graus centígrads, mentre que a la nit han estat de més de 3 graus per ser exactes de 3,15.

Un altre aspecte que les dades presentades apunten és que, en les darreres dècades, les onades de calor diürnes s'han multiplicat gairebé per 7... encara que aquesta xifra és encara més gran a les nocturnes; i és que de nit se n'han multiplicat pràcticament per 11.

D'aquesta manera, Barcelona també pot presumir d'estar al capdavant de la xifra de pujada de nits tropicals respecte de les dades de la dècada de 1970; a la capital de Catalunya n'hi ha fins a 40 més que fa cinc dècades.

LA TEMPERATURA PUJA TAMBÉ EN MÉS CIUTATS ESPANYOLES

Tot i que no en els mateixos valors que a Barcelona, les dades dels experts de la UPC també mostren que els darrers 50 anys també s'ha viscut un augment considerable en altres grans capitals i ciutats del conjunt de l'estat.

Segons les seves observacions, a l'últim mig segle a Palma de Mallorca també s'ha registrat un augment dels valors diürns i nocturns, a Múrcia ha pujat notablement la temperatura de dia, mentre que els valors nocturns han experimentat un augment apreciable a Madrid, Saragossa i Ciudad Real, entre d'altres.