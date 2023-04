El Papa ha demanat als sacerdots que tinguin "un cor compassiu" que perdona sempre i que "no jutja, anima i no critica" i que "serveix i no murmura". | @EP

El Papa ha lamentat una església "polaritzada" amb bisbes desconnectats entre si i "trinxeres ideològiques", a la segona trobada del seu viatge de tres dies a Budapest.

"Causa tristesa quan ens dividim perquè, en comptes de jugar en equip, juguem al joc de l'enemic: bisbes desconnectats entre si , sacerdots en tensió amb el bisbe, sacerdots grans en conflicte amb els més joves, diocesans amb religiosos, preveres amb laics, llatins amb grecs; ens polaritzem en temes que afecten la vida de l'Església , però també en aspectes polítics i socials, atrinxerant-nos en posicions ideològiques", ha lamentat.

Recordant el testimoni de sant Martí i de sant Esteve, Francesc ha demanat que l' Església "sigui capaç d'escolta recíproca, de diàleg, d'atenció als més febles ; acollidora envers tots i valent per portar a cadascú la profecia de l'Evangeli" .

El pontífex ha lamentat durant la seva al·locució algunes de les dificultats internes que viu l'Església, com “la sobrecàrrega de treball dels sacerdots” o que les vocacions disminueixin.

"Els sacerdots són pocs, sovint d'edat avançada i presenta alguns signes de cansament. Es tracta d'una condició comuna a moltes realitats europees, respecte a la qual és important que tots, pastors i laics se sentin corresponsables; abans que res en la pregària perquè les respostes vénen del Senyor i no del món, del Sagrari i no de l'ordinador, i després, en la passió per la pastoral vocacional, buscant la manera d'oferir amb entusiasme als joves la fascinació de seguir Jesús també en l'especial consagració", ha considerat.

Francesc ha aprofitat aquesta trobada amb els bisbes i els sacerdots per recordar el Sínode que està vivint tota l'Església Universal : “No cal conformar-se a repetir el passat i no tinguem por de reconfigurar la parròquia al territori”. De la mateixa manera, ha instat a "fer de l'evangelització una prioritat" ia "iniciar una col·laboració activa entre sacerdot, catequistes, agents de pastoral i professors" que "busquin les formes possibles per col·laborar amb alegria en la causa de l'Evangeli".

Francesc ha citat Benet XVI recordant la trobada que va tenir a Friburg de Brisgòvia l'any 2011 amb els catòlics compromesos a l'Església i la societat. Així, ha assegurat que les "diferents èpoques de secularització venen en ajuda de l'Església" perquè "han contribuït de manera essencial a la seva purificació i reforma interior" i han significat "sempre un profund alliberament de l'Església de formes mundanes".