La Falange i FE de les Jons han fet un homenatge a José Antonio Primo de Rivera aquest dissabte al cementiri sacramental de Sant Isidre , on aquesta setmana van ser enterrades les seves restes després de la seva exhumació de la basílica de la Vall dels Caiguts.

Entre lloes al fundador de la Falange i crits "d'Espanya, una, gran i lliure" , els assistents han entonat el 'Cara al Sol' amb el braç enlaire mitjançant escortats per la policia en una convocatòria oficial per part dels dos partits, que cridaven els seus simpatitzants a acudir al migdia per rendir tribut a Primo de Rivera . També s'han vist a la trobada banderes de La Falange.

El trasllat de les restes des de Cuelgamuros fins a San Isidro es va produir aquest dilluns i ja llavors dos centenars de falangistes es van concentrar a la porta del cementiri esperant la seva arribada.

Els manifestants van trencar el setge policial i van forcejar amb els agents de policia a l'arribada del cotxe fúnebre, entre crits de "A dalt Espanya", "Govern criminal" i "Primer assassineu i després profaneu" . Els aldarulls es van saldar amb tres detinguts que van ser traslladats a dependències policials.

EXPEDIENT OBERT CONTRA LA FALANGE

Respecte a possibles sancions que el Govern pogués aplicar per aquests homenatges, els partits falangistes es mostren convençuts que no hi ha base jurídica per sancionar-los , ja que realitzen un tribut a una víctima de la Guerra Civil, segons argumenten, ja que Primo de Rivera va ser afusellat el 1936, a l'inici del conflicte, a la presó d'Alacant.

El Govern, a través de la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica, ja té un expedient obert contra La Falange pels actes que es van celebrar amb motiu del 20 de novembre passat, aniversari de la mort del dictador Francisco Franco i de Primo de Rivera.

La Llei de Memòria Democràtica , que va entrar en vigor el mes d'octubre passat, reconeix la incompatibilitat de la democràcia espanyola amb l'exaltació de l'alçament militar de 1936 o el règim franquista i considera contraris a la Memòria Democràtica els actes públics "que comportin descrèdit, menyspreu o humiliació de les víctimes o dels seus familiars, i suposin exaltació personal o col·lectiva, de la revolta militar, de la Guerra o de la Dictadura, dels seus dirigents, participants en el sistema repressiu o de les organitzacions que van sustentar el règim dictatorial" , segons indica l'article 38 de la llei.