El Papa s'ha reunit aquest dissabte amb prop de 10.000 joves al Palau d'Esports de Budapest , als quals ha convidat a no ser "ganduls i mandrosos" i davant dels quals ha dit que Jesús "no és el superheroi d'un còmic" sinó “el millor dels amics” i “el millor dels germans”.

"Jesús s'alegra que aconseguim grans metes. No ens vol ganduls i mandrosos, no ens vol callats i tímids; ens vol vius, actius, protagonistes", ha exclamat el Pontífex en la seva al·locució al László Papp Budapest Spots Arena , on desenes de milers de joves han ballat, cantat i cridat.

Segons Francisco, "hi ha dos passos fonamentals , com a l'esport" per al triomf: "primer, apuntar alt ; segon, entrenar-se ". Així, ha instat els joves a no deixar de banda els seus talents "pensant que el mínim és suficient per ser feliç: un títol, una feina per guanyar diners, divertir-te una mica...".

"No, posa en joc el que tens. Tens una bona qualitat? Inverteix en això, sense por, endavant! Sents al teu cor que tens una capacitat que pot fer bé a molts? Sents que és bo estimar el Senyor , crear una família nombrosa, ajudar els necessitats? No pensis que són desitjos inabastables, inverteix en les grans metes de la vida! ”, ha assegurat.

"No hem de tenir mai por de caminar i avançar en la vida" , ha assenyalat el Papa insistint que "Déu no vol condemnar, sinó perdonar" . "Déu perdona sempre", ha reblat.

Finalment, el Papa ha convidat els presents a la pròxima Jornada Mundial de la Joventut que serà a Portugal , a Lisboa , de l'1 al 6 d'agost.