Una dona, al seu lloc de treball. Foto: ONU

El 28 d'abril passat es va celebrar el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball , una jornada que se celebra per primera vegada en la història de la humanitat... encara que per una temàtica que preocupa, i molt, des de fa anys .

El juny de l'any passat, la Conferència Internacional del Treball va decidir incloure "un entorn de treball segur i saludable" en el marc de principis i drets fonamentals a la feina de l'Organització Internacional del Treball (OIT), i es va fixar la celebració del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut al Treball per al 28 d'abril.

La intenció d'aquesta jornada és que s'explori "la qüestió d'un entorn de treball segur i saludable com a principi i dret fonamental a la feina".

SITUACIÓ PREOCUPANT, MALGRAT LES MESURES PRESADES

La sinistralitat laboral és un problema greu a tot el món, i Catalunya no n'és una excepció. Tot i que s'han dut a terme diverses mesures per intentar reduir els accidents laborals, el nombre de treballadors que pateixen lesions o malalties relacionades amb la seva feina continua sent preocupant.

Segons dades més recents del Ministeri de Treball i Economia Social, a Catalunya es van registrar un total de 51.266 accidents laborals durant l'any 2020, fet que suposa una taxa d'incidència de 2.203,8 accidents per cada 100.000 treballadors. D'aquests, 57 van ser mortals.

Per sectors, la construcció i la indústria manufacturera van ser els que van registrar el nombre més gran d'accidents laborals , seguits pel sector serveis. A més, la majoria dels accidents laborals van tenir lloc durant la jornada laboral, i la principal causa dels mateixos va ser el sobreesforç físic.

L'impacte econòmic de la sinistralitat laboral també és important. Segons un estudi realitzat per la Generalitat, el cost econòmic directe dels accidents laborals a Catalunya el 2019 (és a dir, abans de l?impacte de la pandèmia) va ser de més de 986 milions d?euros.

El cartell del Dia Mundial. Foto: OIT

Per intentar reduir la sinistralitat laboral a Catalunya, s'han dut a terme diverses mesures. Per exemple, s'ha promogut la formació i la sensibilització en matèria de seguretat i salut laboral, s'han intensificat les inspeccions als centres de treball i s'ha fomentat la implicació de les empreses en la prevenció de riscos laborals.

Tot i aquestes mesures, la sinistralitat laboral continua sent un problema greu a Catalunya ia tot Espanya. Per això, cal continuar treballant en la prevenció dels accidents laborals i en la protecció dels treballadors.

"ESCANDALÓS"

Tot i que les dades per part d'institucions, autonòmiques o estatals, corresponen a aquests anys, més recentment Comissions Obreres va presentar un informe que citava en 111 la quantitat de treballadors que van perdre la vida en un accident laboral el 2022 a Catalunya , considerant aquesta xifra com a "escandalosa", ja que és lleugerament superior a l'accident mortal cada tres dies.