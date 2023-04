La gestió dels exàmens s'hauria externalitzat a una empresa subcontractada que hauria comès "un incompliment molt greu i negligent". | @EP

Sindicats i aspirants han criticat l'organització de les proves d'oposició d'estabilització que va celebrar la Generalitat. Els afectats i sindicats com la CGT i IAC-CATAC han denunciat el "caos", la "desorganització" i la "incompetència" dels responsables durant els exàmens per obtenir una plaça de funcionari a la Generalitat.

La secretària d'Administració i Funció Pública de la Generalitat, Alícia Corral, ha lamentat "incidències molt greus" ocorregudes a les proves del concurs oposició del procés d'estabilització de l'ocupació pública temporal a l'Administració de la Generalitat d'aquest dissabte, i ha iniciat una investigació per aclarir els fets.

En declaracions als mitjans aquest dissabte a la tarda, ha demanat disculpes als opositors afectats per "les incidències i els errors logístics" al llarg de la jornada d'exàmens, i ha reafirmat el compromís de la Secretaria de reparar els danys.

"Empatitzem amb aquestes situacions i considerem que és intolerable", ha recalcat, i ha explicat que el departament ha exigit informació a l'empresa subcontractada per a la realització de les proves, amb l'objectiu d'elaborar un informe i analitzar-ne les conseqüències jurídiques.

Aquesta és la primera vegada que la Generalitat externalitza un procés d'oposicions , i Corral ha apuntat que "s'iniciaran les actuacions necessàries per depurar responsabilitats si les incidències, "com sembla a priori", poden ser imputables a l'empresa".

Des del Departament de Presidència, la Generalitat ha comunicat que està analitzant incidències per donar resposta a les persones afectades. El departament valorarà si obre un expedient a l'empresa, ja que preveuen la possibilitat d'"un incompliment molt greu i negligent de les clàusules de la contractació".

Corral no ha volgut detallar les incidències ocorregudes per les quals algunes persones no han pogut fer les proves, com la d'educadors socials, tot i que ha assegurat textualment que són greus i intolerables: “Estem recollint dades i un cop analitzades les situacions jurídiques i les seves transcendències analitzarem totes les situacions”.

La Secretaria està recollint el nombre de persones que no han pogut fer les proves per analitzar si finalment es podran examinar, i també si alguns exàmens es podran repetir o no. Ha assegurat que els opositors obtindran una resposta de manera immediata i que, si cal, analitzaran "cas per cas" una vegada tinguin l'informe jurídic.