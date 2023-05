Les manifestacions se centraran en reclamar una pujada de salaris davant de l'augment de preus per la inflació. | @EP

CC.OO. i UGT, els sindicats majoritaris a Catalunya, han convocat una manifestació conjunta a Barcelona a les 12 hores a plaça Urquinaona, amb l'objectiu de recórrer Via Laietana fins a la Plaça de Correus.

Les dues organitzacions comparteixen el lema 'Pujar salaris, baixar preus, repartir beneficis', i també han convocat manifestacions a Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa (Tarragona) i Igualada (Barcelona).

Els dos sindicats coincideixen a posar en valor aquest 1 de maig "les conquestes socials i laborals" que s'han aconseguit aquest any a Espanya mitjançant la mobilització i el diàleg social, com ara la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 1.080 euros bruts mensuals, la reforma del sistema de pensions i l'aprovació de la Llei d'Habitatge.

Tot i així, no deixen de banda la reclamació de la pujada de salaris i el desbloqueig de la negociació dels convenis col·lectius a la patronal, a qui atribueixen l'"excés de beneficis empresarials" a costa d'encarir els preus del mercat repercutint negativament sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors.

La necessitat de pujar els salaris i abaixar els preus és també la principal reivindicació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), que sota el lema 'Salaris dignes per sobreviure' es manifestarà aquest 1 de maig pels carrers del barri de Gràcia Nova de Barcelona , acabant cap a les 10.45 a la plaça Jacint Verdaguer.

CGT ha criticat mesures com la reforma de les pensions , que assegura que no milloren les condicions de la classe treballadora, i retreu el suport dels sindicats majoritaris, a qui també retreu haver donat llum verda a "pujades salarials paupèrrimes", de manera que han convocat una mobilització a les 11 hores a Jardinets de Gràcia.

La Taula Sindical de Catalunya , que inclou CGT, IAC, Solidaritat Obrera, COS i CNT, entre d'altres, farà una manifestació a Barcelona a les 18.00 per la Rambla del Raval per protestar contra un Govern "genoll davant els poders econòmics, que aprova una Llei d'Habitatge més en clau electoralista que per garantir l'accés a un habitatge digne”.

"BLOQUEIG" PATRONAL DELS CONVENIS



Una de les principals lluites dels sindicats majoritaris al llarg dels darrers mesos ha estat contra el bloqueig de les taules de negociació per part de la patronal, cosa que CC.OO. i UGT consideren "irresponsable i indecent".

D'aquesta manera, exigeixen a les patronals de Catalunya la signatura de l'Acord Interprofessional de Catalunya , amb el paral·lel desbloqueig dels convenis col·lectius per poder pujar salaris dels diferents sectors.

L'escalada inflacionària dels últims mesos a Espanya ha provocat que els sindicats reclamin augments de salaris per evitar que els treballadors perdin poder adquisitiu , però patronals i el Govern han advocat per un pacte de rendes en què els sous augmentin per sota de la inflació .

Els sindicats han rebutjat aquesta idea i retreuen als representants empresarials haver-se aprofitat de l'augment de preus per apujar els marges de benefici.

PUJADA DE L'SMI



Una de les mesures del Govern més aplaudides pels sindicats aquest 2023 ha estat la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 1.080 euros bruts mensuals en 14 pagues, fet que suposa un augment del 8% respecte a l'any anterior.

Tot i així, les organitzacions sindicals catalanes defensen que, a Catalunya, l'SMI ha de ser de 1.319 euros bruts mensuals en 14 pagues, cosa que és representativa del 60% del salari mitjà del territori.

L'increment de la contractació indefinida després de la reforma laboral també s'ha valorat positivament des dels sindicats majoritaris, encara que avisen que a Espanya "encara és massa fàcil i barat acomiadar", i per això veuen necessari apujar el cost dels acomiadaments per part de les empreses i que sigui prou dissuasiu.