"Estic disposat a fer tot el que cal fer per aconseguir la pau". | @CatalunyaPress

El Papa, després d'una marató de tres dies a Hongria, va revelar en una roda de premsa en el vol que el va portar de tornada de Budapest, que hi ha una "missió en curs" per aturar la guerra a Ucraïna.

Després de reunir-se amb el primer ministre Viktor Orban i l'exnúmero dos del Patriarca de Moscou, el metropolita Hilarion, i va admetre que podien funcionar com a intermediaris per accelerar algun procés de pau a Ucraïna i fer possible una trobada entre ell i Putin. El Papa va assegurar que "A tots els interessa el camí de la pau. Jo estic disposat. Estic disposat a fer tot el que s'ha de fer”. Tot i així, no va revelar de quina manera o quina era la missió que tenia entre mans.

També va destacar que la pau es fa sempre obrint canals, mai amb tancament, i va convidar a tots a obrir relacions i canals d'amistat per assolir la pau.

El Vaticà també treballarà per facilitar el retorn dels nens ucraïnesos traslladats forçosament a Rússia. A més, el Papa va aclarir que el que va tenir el març passat no va ser un desmai, sinó una "pneumònia aguda forta", i per això va estar hospitalitzat per tres dies. També va afegir que la recuperació va ser impressionant perquè l'endemà d'haver estat donat d'alta, Francesc va presidir la missa de Rams ia partir de llavors totes les celebracions de la Setmana Santa.