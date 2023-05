Un autobús informatiu de l'Ingrés Mínim Vital / @EP

L'Ingrés Mínim Vital (IMV) ha arribat a 611.029 llars espanyoles on viuen 1,7 milions de persones, segons l'estadística publicada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) fins a finals de març i difosa pel Ministeri d'Inclusió , Seguretat Social i Migracions a finals d'abril.

Del total de beneficiaris , un 43% són menors (755.752) i si es té en compte el nombre de llars, gairebé el 67% viu almenys un menor (408.469). Així mateix, a dues de cada tres llars el titular de la prestació és una dona (949.614 beneficiàries).

Pel que fa al nombre de prestacions amb el complement d'ajuda per a la infància (CAPI), ja són 355.528 els que el reben. El CAPI, que va entrar en vigor el gener del 2022, és una ajuda de 115 euros per llar al mes en el cas de nens de 0 a 3 anys; de 80,5 euros al mes per cada nen entre 3 i 6 anys i de 57,5 euros al mes per cada menor entre 6 i 18 anys.

Segons el Ministeri d'Inclusió , aquesta prestació, que abona la Seguretat Social, "està tenint una incidència especial en la reducció de la pobresa infantil".

El departament que dirigeix José Luis Escrivá també recorda que, els últims mesos, es va posar a disposició dels ciutadans un autobús i una carpa informativa en què els ciutadans poden acudir a informar-se sobre l'ajuda i sol·licitar-la, sense necessitat de cita prèvia.

Des de la posada en marxa, han atès en aquests autobusos un total de 4.321 persones de 44 localitats pertanyents a 16 comunitats autònomes ia les ciutats de Ceuta i Melilla.