Les temperatures màximes pujaran aquest dimarts 2 de maig de forma generalitzada , excepte a la zona de Llevant, Balears i Canàries, que aniran acompanyades d'intervals de vent fort a l'Estret i l'Empordà, segons ha avisat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ).

L'AEMET ha activat l'avís per fenòmens costaners a Catalunya i Andalusia, on s'espera que hi hagi intervals ennuvolats a la zona a primera hora del dia.

A l'extrem nord peninsular, àrea de l'Estret, Melilla, litoral del Llevant també es podran veure intervals ennuvolats al principi d'aquest diumenge, amb possibilitat de ruixats febles a les Balears, tendint a deixar, en totes aquestes zones, poca nuvolositat al llarg de la jornada.

No obstant, de forma generalitzada, predominaran els cels poc ennuvolats o amb una mica de nuvolositat alta a la resta del país.

A més, les temperatures màximes tendiran a pujar de forma generalitzada, excepte a la zona de Llevant, Balears i Canàries, on romandran sense canvis.

En concret, les temperatures màximes més elevades es donaran a Andalusia, Extremadura, Múrcia, Galícia, Castella i Lleó, i Castella-la Manxa, marcant més de 30 graus en algunes províncies, com Sevilla, Còrdova, Badajoz, Càceres, Ciudad Real, Granada, Huelva, Jaén, Múrcia, Ourense, Salamanca, entre d'altres.

En la mateixa línia, les mínimes augmentaran al quadrant nord-oest peninsular, mentre que l'AEMET espera que baixin al nord-est, deixant gelades febles als Pirineus.

Osca, Terol i Palència marcaran menys de 10 graus de mínima, mentre que les províncies del nord-est peninsular de Castelló, Barcelona, Girona i Lleida, els superaran.

Finalment, sobre els vents l'AEMET espera que bufen de l'est al litoral de Galícia, Cantàbric i el sud de l'àrea mediterrània amb intervals de Llevant fort a l'Estret. També predominarà vent del nord a les Canàries, Menorca, i amb intervals forts de matinada a l'Empordà, amb fluix variable a la resta del país.