Un concurs d'oposicions. Foto: Europa Press

La Generalitat ha posat en marxa un espai web per recopilar tota la informació relacionada amb les incidències del concurs d'oposicions celebrat el passat dissabte 29 d’abril.

El formulari estarà a disposició dels aspirants afectats pels errors logístics en el procés d’oposicions des d’aquest dimarts, 2 de maig, fins divendres 5 de maig de 2023. A través de l'esmentat formulari, els aspirants afectats podran informar sobre les incidències que van patir durant la realització de les proves.

Segons la Direcció General de Funció Pública, s’han detectat incidències en el desenvolupament de l’organització d’aquestes proves selectives que podrien afectar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a la funció pública. Es tracta de les proves selectives dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, convocats per la Direcció General de Funció Pública (convocatòries amb núm. de registre 600, 643, 650 i 700).

Per tant, i amb la voluntat de recopilar la màxima informació possible, des de la Direcció General de Funció Pública s’ha habilitat un canal específic per a la comunicació, amb caràcter voluntari, d’aquestes possibles incidències per part d’aquelles persones aspirants que van assistir-hi. En paral·lel, la Generalitat també contrastarà les dades amb l’empresa encarregada de l’organització de les proves i amb els sindicats.

No es donarà resposta personalitzada a les comunicacions rebudes. La informació facilitada permetrà a la Direcció General de Funció Pública avaluar de forma objectiva les incidències que han tingut lloc i, en conseqüència, prendre decisions respecte a les convocatòries.

El mateix dissabte de les proves, la Generalitat ja va demanar disculpes a les persones afectades i va anunciar que depuraria responsabilitats per les incidències de la realització de les oposicions. Funció Pública assenyala que l’empresa encarregada de dur a terme l’organització de les proves ha obert també una investigació interna per aclarir els fets.