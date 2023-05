Un operatiu policial contra una ocupació. Foto: Europa Press

Les dades més recents del Ministeri de l'Interior apunten que el 42% de les ocupacions i aplanaments de casa que es van donar al conjunt de l'estat van ser a Catalunya . Tot i que les dades del 2022 van significar una reducció respecte de les de l'any anterior, la suma d'aquests fets que es donen en el conjunt dels municipis catalans triplica els d' Andalusia , la segona comunitat amb més volum.

Segons ha publicat Voz Pópuli citant fonts dels Mossos d'Esquadra, la policia de Catalunya creu que el moviment anarquista té una força més gran que en altres punts d'Espanya, cosa que explica alguns d'aquests casos, siguin recents o amb més recorregut.

Des del cos també apuntarien a altres causes, com la "permissivitat" i que actualment a ciutats com Barcelona hi ha massa zones massificades, cosa que, a la seva vida, provoca que molts pisos acabin buits.

1 DE CADA 5 CASOS DE CATALUNYA ES DÓNA A BARCELONA

Si s'entra a observar encara més detalladament les dades de Catalunya, Barcelona va acabar el 2022 amb 1.313 episodis del total dels 6.546 de Catalunya , la qual cosa significa que en van ser un 20%.

Formacions com Ciutadans o Valents estan centrant bona part de la campanya electoral a assenyalar aquests fets i denunciar que l'Ajuntament no fa suficient per frenar-les. De fet, Valents va denunciar el desembre de l'any passat que el govern municipal liderat per Ada Colau havia gastat 40.000 euros de diners públics a arreglar un local situat a la Vila de Gràcia.