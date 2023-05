El president de la Generalitat, Pere Aragonès / @EP

La Generalitat de Catalunya ha anunciat que durant l'estiu atorgarà xecs de 100 euros a les famílies amb fills a educació primària. Aquests xecs es lliuraran a la llar i hauran de ser utilitzats per a la compra de material escolar. La mesura, de caràcter universal, s'aplica tant a les escoles públiques com a les concertades, i els xecs s'han d'utilitzar abans del 30 de novembre.

Tot i que la notícia ha estat avançada per RAC1 , encara no s'han revelat els detalls específics de com es durà a terme la iniciativa. Aquests xecs s'enviaran a les llars i podran ser utilitzats en comerços participants per a la compra de material escolar com a llibretes o motxilles. És important destacar que els xecs s'hauran d'utilitzar abans del 30 de novembre, i l'ajuda s'aplicarà als estudiants que cursin educació primària durant el curs 2023-24.

D'aquesta manera, s'intentarà mitigar les conseqüències de l'alta inflació a les famílies i respon a un anunci previ realitzat pel mateix Govern fa uns quants mesos. En aquell moment, Pere Aragonès havia anunciat que l'ajuda es canalitzaria a través de la declaració de la renda i es destinaria exclusivament a les famílies necessitades. La mesura beneficiarà gairebé mig milió de nens i nenes.

El Govern ja ha començat a demanar a les escoles les direccions del total dels alumnes beneficiats per enviar els vals.