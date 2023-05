Arxiu - Imatge de la façana de la Ciutat de la Justícia - CONSELLERIA JUSTÍCIA - Arxiu

El Jutjat Penal 23 de Barcelona ha absolt un home que durant una manifestació el 12 d'octubre del 2021 va cremar una bandera d'Espanya i una altra de la Unió Europea (UE).

La sentència emesa aquest dimarts fa referència a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per argumentar que l'acte està emparat per la llibertat d'expressió.

L'home va reconèixer al judici que havia cremat les banderes, també un mosso d'Esquadra va testificar al judici que l'havia vist, i l'escena va quedar gravada per diverses càmeres de periodistes que cobrien la protesta.

La jutgessa afegeix que a la seva acció no hi havia un discurs d'odi i que "es va desenvolupar amb normalitat la manifestació i no queda provat que s'executés l'acte amb capacitat --directa o indirecta-- de causar mal".

L'acusat ara absolt va explicar que havia anat a la manifestació contra "el genocidi dels espanyols al descobriment d'Amèrica", i la protesta va reunir unes 400 persones.

En un comunicat després de conèixer-se la sentència, el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària, que ha defensat l'home, ha criticat que la causa no s'arxivés durant la fase d'instrucció i que al judici la Fiscalia reclamés una condemna de 3.000 euros de multa.