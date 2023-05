La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa

El Govern ha aprovat aquest dimarts un ajut de 100 euros, en forma de vals, per adquirir material escolar destinat a les famílies amb nens en educació Primària escolaritzats el curs 2023-2024 a un centre del Servei d'Educació de Catalunya.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha dit en roda de premsa després del Consell Executiu que pretenen "pal·liar l'increment de preus" de les despeses relacionades amb l'escolarització, i contribuir a crear un escut econòmic i social davant del cost de la vida .

"És una bona mesura per garantir la igualtat d'oportunitats i la qualitat educativa" , ha defensat Plaja, després de precisar que la iniciativa, a la qual destinaran 50 milions d'euros, beneficiarà mig milió d'alumnes.

Les ajudes s'articularan mitjançant un sistema de vals, per valor de 100 per nen, que es podran canviar per llibres, diccionaris, papereria, elements d'escriptura, calculadores, motxilles i jocs educatius fins al 30 de novembre d'aquest any.

Els vals es distribuiran per correu postal durant els mesos d'estiu perquè el material es pugui adquirir abans que comenci el curs.

ESTABLIMENTS

Els establiments comercials que estiguin interessats a participar en aquesta campanya s'hauran d'adherir a una plataforma que acreditarà que l'activitat econòmica que duen a terme s'adequa a la finalitat de l'ajut.

També hauran de presentar una declaració responsable on es comprometran a canviar els vals pel material escolar definit i no un altre.

DEBAT DE POLÍTICA GENERAL

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar la mesura al Debat de Política General de l'any passat, encara que llavors va assegurar que el cost total de la mesura seria de 100 milions i que seria per a famílies de rendes mitjanes i baixes amb fills escolaritzats entre I3 i el quart curs de l'ESO.

"Es va fer un càlcul estimat que després no s'ha ajustat a la realitat. Amb els diners de què disposem, s'ha considerat que el millor destinatari d'aquesta ajuda serien els nens de primer a sisè de primària", ha concretat Plaja, encara que ha dit que els hagués agradat ampliar-la a la resta dels alumnes.

També han decidit lliurar aquests vals (en comptes de prestar l'ajuda amb la deducció del tram autonòmic de l'IRPF) després que un grup d'experts estudiés com garantir que els diners arribin de la manera "més viable i eficient possible".

Segons Plaja, les famílies amb rendes més baixes són les que podien tenir més risc de quedar excloses de l'ajuda, perquè “hi ha famílies que ni fan la declaració la renda o no tenen objectivats els ingressos que entren a casa seva”.

TRES DEPARTAMENTS IMPLICATS

El disseny i la posada en marxa de les línies d'ajuts ha recaigut en tres departaments: Economia i Hisenda, Educació i Presidència.

A Economia i Hisenda correspon la gestió de les ajudes, cosa que inclourà la impressió i distribució dels vals; la supervisió del procediment d'adhesió dels establiments comercials; la verificació de la validesa dels vals; la gestió de les factures i el pagament posterior als establiments.

Educació s'encarregarà de gestionar el cens dels beneficiaris; actualitzar la base de dades de lalumnat; dissenyar els vals, i fer-ne difusió a través de la seva pàgina web.

I s'ocuparà de les campanyes de difusió per fer arribar al públic objectiu informació sobre la mecànica de concessió de les ajudes.