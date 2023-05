La portaveu del Govern, Patrícia Plaja / @EP

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha explicat que la Generalitat ha encarregat un informe als serveis jurídics per rescindir el contracte a l'empresa encarregada de controlar la logística dels exàmens d'oposicions d'aquest dissabte, després de les incidències esdevingudes.

A la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, Plaja ha afirmat que l'empresa tenia assignada la coordinació d'altres processos selectius, però que la Generalitat "no permetrà" que torni a assumir aquestes funcions.

"La Generalitat no permetrà que torni a assumir unes funcions per a les quals ha quedat àmpliament demostrat que no pot dur a terme amb la rigorositat i professionalitat requerida", ha argumentat a portaveu.

Plaja ha afegit que, amb aquest informe, el Govern vol que l'empresa "assumeixi les conseqüències" i que no defugi responsabilitats. Ha negat que una hipotètica rescissió del contracte afecti el calendari de futures proves: "Les proves que no tinguin relació amb les d'aquest cap de setmana no s'ajornaran".

L'EMPRESA NO PRESENTA FACTURA

Preguntada per les raons del Govern per externalitzar la logística d'aquests exàmens, Plaja ha destacat que "un gruix important" del mig miler d'interins voluntaris que habitualment coordinen aquestes proves participaven en aquest procés de selecció.

"El problema no és anar a buscar una empresa de serveis logístics, sinó que l'empresa no ha estat a l'alçada", i ha recordat que es tractava d'una convocatòria excepcional en què es van fer 72 proves simultànies en què van concórrer més de 13.500 persones.

Plaja ha explicat que el cost d'organitzar aquesta i dues macrooposicions més aquest any puja a 1,4 milions: "L'empresa ha tingut la decència de no presentar cap factura".

FALLADA A LA SUPERVISIÓ

La portaveu del Govern també ha demanat perdó als opositors en nom de la Generalitat i ha admès que el cessament de la ja exdirectora general de Funció Pública Marta Martorell s'explica perquè “la supervisió i el control” a l'empresa ha fallat.

A més, la Plaja ha assegurat que "no es planteja" la dimissió de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i ha dit que compareixerà tan aviat com sigui possible, en les paraules.