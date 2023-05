Manca d'aigua a l'embassament de Rialb, que proveeix d'aigua el Canal d'Urgell / @EP

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va afirmar dimarts passat que es decretaria la fase d'"excepcionalitat" a 7 noves àrees de Catalunya arran de la sequera, fet que suposa restriccions en l'ús de l'aigua a 495 municipis catalans . Després de la reunió del Consell Executiu, ha afirmat que actualment hi ha 224 municipis en situació d'excepcionalitat i que passaran a ser 495, de manera que "suposarà un pas més en la reducció d'aigua en alguns usos".

Concretament, es reduirà al 40% en els usos agrícoles, al 15% per a usos industrials, i hi haurà menys aigua per a usos lúdics i prohibició de reg en zones verdes tant públiques com privades, també es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable i es redueix la dotació d'aigua a 230 litres per habitant i dia –fins ara eren 250–.

Samuel Reyes, director de l' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) , ha explicat que la nova fase d'excepcionalitat afectarà aproximadament uns 6 milions de persones del total dels 495 municipis.

Les noves unitats que han entrat en excepcionalitat són l'àrea Anoia-Gaià, la capçalera del Ter, l'Empordà, el Llobregat Mitjà, Prades, l'embassament Darnius Boadella, la zona de Llaberia i la Serralada Transversal.

Reyes ha informat que, així, hi haurà 495 municipis en situació d'excepcionalitat, 38 en alerta, 54 en prealerta i 43 en normalitat. Les pluges d'aquest cap de setmana han ajudat, però no permeten recuperar la normalitat als indicadors: “En dos dies no podem resoldre la situació de 30 mesos”.

Ha informat que l'actualització de l'estat d'excepcionalitat en aquests 495 municipis es publicarà la setmana que ve al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).

RESTRICCIONS D'AIGUA

Samuel Reyes també ha afirmat que "no s'ha iniciat cap expedient sancionador per un excés de dotació a cap dels municipis", per la qual cosa, de moment, les localitats segueixen sense rebre cap sanció.

Font: ACA

Tot i això, ha remarcat que la intenció és "recordar" als ajuntaments quines són les restriccions d'aigua vigents i instar-los a complir-les ia prendre les mesures necessàries, i ha felicitat els ajuntaments que ho estan fent.

Preguntat per l'ús de les dutxes de platges al decret de l'aigua, Reyes ha afirmat que no es preveuen prohibicions, encara que hi ha municipis que les han prohibit o reduït, perquè igual que les piscines les dutxes “també poden ser un refugi climàtic en certes situacions", com per a persones que no poden entrar a l'aigua en moments de cops de calor.

ELS EMBASSAMENTS, MENYS DEL 26%

Els embassaments de les conques internes catalanes es troben al 25,33% de la capacitat, mentre que l'any passat en les mateixes dates estaven per sobre del doble, amb el 58,95%.

L'embassament de Darnius Boadella està al 28,96% de la capacitat; el de Sau al 7,74%; Susqueda al 37,66%; La Baells al 25,48%; La Llosa del Cavall al 23,52%; Sant Ponç al 29,43%; Foix al 68,42%; Siurana al 7,13%, i Riudecanyes al 7,85%.