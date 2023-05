José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank, i el director general de Funcas, Carlos Ocaña. Foto: CaixaBank

La Fundació dels Bancs i les Caixes de CECA (Funcas) i CaixaBank han signat el conveni pel qual l'entitat financera s'adhereix al Programa Funques d'Estímul de l'Educació Financera per al període 2023/2024, en què ja és la cinquena edició del Programa Funcas Educa. L'acord, ratificat pel president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, i el director general de Funcas, Carlos Ocaña, dóna continuïtat a la col·laboració que les dues institucions mantenen des del 2018 per impulsar el desenvolupament d'activitats destinades a augmentar la cultura financera dels espanyols.

José Ignacio Goirigolzarri, president de l'entitat financera, ha posat en valor la importància de desenvolupar programes d'educació financera que arribin a tota la societat i ha destacat el compromís del banc en aquesta matèria. CaixaBank compta amb el seu propi Pla de Cultura Financera, en el marc de l'eix social del Pla de Banca Sostenible, que comprèn iniciatives dirigides a diferents tipus de públics. Sense anar més lluny, durant el 2022, més de 100.000 persones van assistir a tota mena de jornades organitzades per l'entitat, unes dades que reforcen el nostre posicionament a l'hora de dotar la societat de les eines necessàries per millorar la seva cultura financera”, ha destacat .

El president de CaixaBank també ha detallat que l‟entitat desenvolupa tres tipus d‟accions: conscienciació, formació i creació de coneixement. I és que tenim el ferm compromís de contribuir a la millora dels coneixements sobre conceptes econòmics i financers més rellevants per a la presa de decisions del dia a dia de clients, accionistes, col·lectius en situació de vulnerabilitat i de la societat”.

Per part seva, el director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha valorat els avenços que, en matèria d'educació financera, s'han produït els últims anys. En el marc del Programa Funcas Educa, s'han destinat prop d'11 milions d'euros per desenvolupar milers d'iniciatives en el període 2018-2022. També ha ressaltat la qualitat dels projectes, cosa que observem "mitjançant l'avaluació i el mesurament de l'impacte real de les diferents iniciatives".

La convocatòria de 2023 és la cinquena daquest programa de col·laboració amb les entitats adherides a CECA, dirigit a finançar projectes que ajudin a millorar el nivell i la qualitat de leducació financera dels espanyols. Les entitats estan desenvolupant accions d'educació financera que en reforcen la tasca social i s'adapten a les necessitats de la població, els hàbits i la relació de les quals amb les finances s'han transformat de forma radical en els darrers anys. L'ús creixent dels serveis financers telemàtics, la necessitat de potenciar la inclusió financera facilitant l'accés a les persones en situació vulnerable a aquests canals, la protecció en matèria de ciberseguretat o la inversió en criptoactius són algunes de les tendències que exigeixen millorar els coneixements financers.

Juntament amb l'impuls que suposa el Programa Funcas Educa , CaixaBank compta amb el seu propi Pla de Cultura Financera, que comprèn iniciatives adreçades a diferents tipus de públics. Durant el 2022, més de 100.000 persones van assistir a conferències, cursos i tallers organitzats per CaixaBank, i els continguts digitals van superar els 12,5 milions de visualitzacions.

Entre les iniciatives de CaixaBank hi ha el programa Mucho por Hacer , amb contingut divulgatiu i de conscienciació sobre finances difós a través de diferents mitjans digitals. Per part seva, el programa 'Aula' de formació sobre economia i finances ajuda els accionistes de l'entitat a ampliar coneixements per prendre les millors decisions; ia través de CaixaBank Research, el servei d'estudis del banc, se'n promou el coneixement mitjançant la investigació i l'anàlisi econòmica amb articles i conferències. Mentrestant, el programa de Voluntariat CaixaBank imparteix tallers sobre finances bàsiques, tant en format digital com a presencial. El Pla de Cultura Financera de CaixaBank també comprèn el projecte CaixaBank talks , una sèrie de xerrades sobre estalvi, protecció i planificació financera en diferents situacions vitals.

Funcas i CECA van acordar la posada en marxa a partir del 2018 del Programa Funcas d'Estímul de l'Educació Financera amb l'objectiu de contribuir a finançar activitats d'educació financera que desenvolupin les entitats adherides a CECA, directament o bé a través de les seves fundacions vinculades , consolidant els projectes ja existents i impulsant-ne de nous.