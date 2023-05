Aragonès, durant la sessió de control. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha titllat d'inadmissibles les incidències que es van registrar aquest dissabte a les oposicions d'estabilització d'interins. "Hi ha hagut errors que es corregiran. Assumim responsabilitats", ha assegurat en una de les seves intervencions durant la sessió de control al Parlament d'aquest dimecres 3 de maig.

A més, ha garantit que prendran mesures per depurar responsabilitats i que treballen per " oferir solucions al més aviat possible" una vegada determinin l'abast de les fallades, cosa que preveu que passi a finals d'aquesta setmana.

Aquest fet ha cobrat el càrrec de l'antiga responsable de Funció Pública de la Generalitat, Marta Martorell, i ha acabat amb el nomenament d'Anna Maria Molina.

A més, Aragonès ha explicat que aquest dimecres 3 a la tarda es reunirà amb sindicats (en una trobada a la qual assistirà la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà). A més, Vilagrà compareixerà davant la càmera catalana divendres que ve 5 per donar explicacions del que ha passat.