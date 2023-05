Arxiu - Detall de la façana del Tribunal Suprem

El Suprem ha donat la raó a una filla que va ser desheretada pel seu pare perquè, segons va plasmar aquest al seu testament, va ser "maltractat d'obra i injuriat greument" pels seus dos fills, retrevant a aquests un "desinterès total" per les seves "circumstàncies" particulars", si bé l'alt tribunal entén que aquest relat en l'última voluntat no és prou prova per privar de la llegítima els seus fills.

La víctima va declarar hereva universal --a costa de l'herència legítima dels seus dos fills-- a la seva companya sentimental, al·legant que "des de la seva separació judicial" havia estat "maltractat d'obra i injuriat greument de paraula" pels seus fills, recriminant-los a més un "desinterès total" per les seves "circumstàncies particulars" fins al punt que no va tornar a tenir "relació alguna" amb ells.

El testador va desheretar els seus fills conforme al 853.2a del Codi Civil, que permet privar de la legítima per maltractament d'obra o injúria greu de paraula, però la filla va recórrer, demandant la dona convertida en hereva universal del seu pare, sense que aquesta es personarà en el procediment judicial. Ni el jutjat de primera instància ni l'Audiència Provincial de Madrid li van donar la raó, i per això va acudir al Suprem.

La Sala Civil del Tribunal Suprem (TS), en una sentència ponència de María Ángeles Parra, anul·la ara aquesta decisió judicial i torna la legítima a la filla en considerar que una mera menció al testament sobre un presumpte maltractament no és prova suficient per treure als fills la part de l'herència que els correspon legalment.

L'Audiència de Madrid va admetre que el presumpte maltractament, negat per la filla, corresponia provar-ho --mort el pare-- a l'hereva universal, però va afegir que la falta de relació al·legada per l'home, i que la filla sí que va reconèixer, podria ser valorada com a manifestació duns danys psicològics constitutius de maltractament dobra.

El Suprem corregeix aquest raonament aclarint que, "tot i que després de la separació dels seus progenitors i posterior sortida del domicili familiar del pare, que va iniciar una altra vida familiar, la demandant no hagués intentat contactar-hi, la manca de relació no permet afirmar, excepte en el terreny especulatiu, l'existència d'un maltractament psicològic ni d'un abandó injustificat, sobre el que no hi ha cap prova".

BASAT A "LA INDEFERÈNCIA"



A més, recorda que, si bé una manca de relació continuada i imputable al desheretat pot ser valorada com a causant d'uns danys psicològics i, en conseqüència, enquadrar-se en una de les causes de privació de la llegítima, això no permet configurar-lo “per via interpretativa una nova causa autònoma de desheretament basada exclusivament, sense més requisits, en la indiferència i en la manca de relació familiar, ja que el legislador no la contempla”.

"El contrari, a la pràctica, equivaldria a deixar en mans del testador l'exigibilitat de la llegítima, privant-ne els legitimaris amb què hagués perdut la relació, amb independència de l'origen i els motius d'aquesta situació i de la influència que aquesta hauria provocat en la salut física o psicològica del causant", adverteix.

Així mateix, posa l'accent que en aquest cas concret "no existeix cap prova" del suposat maltractament al pare, emfatitzant que aquesta prova corresponia aportar-la a la beneficiada pel testament, "que no s'ha personat en el procediment, desconeixent-se igualment si el pare va fer algun intent de posar-se en contacte o conèixer la situació de la seva filla".

Per tot això, el Suprem estima el recurs de la filla i ordena anul·lar la designació testamentària de la "companya" del pare com a hereva universal pel que perjudiqui la filla, encara que no el fill, perquè aquest no va recórrer.