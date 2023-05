La Guerra - UNSPLASH

L'home anomenat com el ' nou Nostradamus ' ha fet una altra afirmació aterridora, assegurant que un accident aeri aquest any donarà inici la Tercera Guerra Mundial . El 'nou Nostradamus', conegut pel seu nom de naixement, Craig Hamilton-Parker , ha aterrit el món després de predir correctament la mort de la reina Isabel II l'any passat. El psíquic ara ha augurat que un horrible accident aeri a Taiwan podria desencadenar el començament de la Tercera Guerra Mundial a finals del 2023.

Parlant amb el Daily Star, Hamilton-Parker va dir que el proper incident causarà un conflicte molt més gran que involucrarà la Xina i Rússia, convertint-se en "el més seriós per als propers dos anys". "He estat dient durant algun temps que vaig sentir que seria un conflicte sobre Taiwan, cosa que crec que passarà aquest any", ha afegit.

Hamilton-Parker ha predit aterridorament que aquesta 'guerra' pendent podria fins i tot fer que l'horrible guerra entre Ucraïna i Rússia sembli petita. L'home anomenat el 'nou Nostradamus' va afirmar: “Sento que serà un problema seriós. Ucraïna empal·lidirà en importància en comparació amb això. També sento que Rússia es posarà del costat de la Xina per convertir-se en un estat pària perquè incitarà la Xina i empitjorarà les coses. Així que aquesta és la meva principal preocupació”.

L'astròleg francès original, Nostradamus, també va predir que aviat podria tenir lloc una "gran guerra", encara que no es refereixen a dates específiques en el temps. Però amb el conflicte en curs entre Rússia i Ucraïna i la Xina i Taiwan, és possible que es produeixi un incident més gran en un futur no gaire llunyà.

Nostradamus va escriure el 1555 al seu llibre de prediccions: "Set mesos de gran guerra, gent morta pel mal. Rouen, Evreux no caurà davant el Rei".