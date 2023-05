Treballador en una botiga de Mercadona / Foto: Mercadona

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, té previst contractar 1.240 persones a Catalunya per a la campanya d'estiu del 2023, que s'inicia el mes de maig i dura fins a finals de setembre. L'objectiu és reforçar la plantilla durant aquest període, època que coincideix amb l'arribada de turistes i amb les vacances de la resta del personal, i garantir així l'excel·lència del servei a les 250 botigues i ala xarxa de blocs logístics.

De les 1.240 persones que la cadena té previst contractar per a la campanya d’estiu a Catalunya, 500 són per a Barcelona, 400 per a les comarques tarragonines, 300 per a les comarques de Girona i 40 per a les comarques lleidatanes.

Mercadona informa que totes les ofertes d’ocupació estan disponibles al seu lloc web, on es descriuen les condicions del lloc, com la retribució inicial de 1.507 euros bruts al mes o bé que no es requereix experiència prèvia, ja que tothom rep formació específica adaptada a cada posició. Així mateix, la companyia explica que les noves incorporacions passaran a formar part d'un equip que es caracteritza per treballar en equip, amb vocació de servei al client i capacitat de millora constant.

MERCADONA A CATALUNYA

Mercadona, present a Catalunya des de l'any 1993 amb l’obertura de la primera botiga a la ciutat de Lleida, ha tancat l’exercici 2022 amb una plantilla de 14.615 persones i amb 250 supermercats, 187 dels quals ja tenen implantat el nou model de botiga eficient que optimitza l'acte de compra dels clients i permet reduir fins a un 40 % el consum energètic.

També té 3 blocs logístics als municipis d’Abrera, Sant Sadurní d'Anoia i Sant Esteve Sesrovires, i des del juny del 2019, disposa d’un magatzem dedicat exclusivament a donar servei online, situat al polígon industrial de la Zona Franca de Barcelona.