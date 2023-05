Barbara Bryne , una actriu britànica que va treballar al teatre, la televisió i el cinema durant una carrera de dècades, va morir dimarts als 94 anys. La seva mort va ser confirmada pel Teatre Guthrie a Minneapolis, però no es va donar a conèixer la causa.

Barbara Bryne a 'Entertainment Mr. Sloane' - COL·LECCIÓ EVERETT

Els papers teatrals més coneguts de Bryne van ser a les produccions originals de Broadway de Stephen Sondheim, Sunday in the Park With George i Into the Woods. Va interpretar mares en les dues obres.

“Barbara era un membre estimat de la família Guthrie”, van dir els representants del teatre en un comunicat, “i estem agraïts que hagi compartit el seu art amb nosaltres durant tantes temporades. El seu llegat viurà a Guthrie i als nostres cors per sempre”.

Bryne va ser nominada a un premi Drama Desk el 1982 per la seva actuació fora de Broadway com Kath en una reposició d'Entertaining Mr. Sloan, escrita per Joe Orton.

El seu currículum teatral inclou una reposició de Hay Fever de Noël Coward, treballar amb Mandy Patinkin a Sunday in the Park With George i actuar al costat de Ben Wright i Bernadette Peters a Into the Woods. També va estar en la producció de 2002 del Kennedy Center d'A Little Night Music.

A la televisió, Bryne va ser la veïna entromesa Sra. Gaffey a la comèdia de situació de la NBC del 1981-83 'Love, Sidney', protagonitzada per Tony Randall. També va prestar la seva veu al gnom Urgl a la sèrie animada d'HBO de 1995-1996, The Neverending Story .

En el terreny cinematogràfic, va treballar a Amadeus de Milos Forman com la sogra de Mozart, i també a The Bostonians de James Ivory .