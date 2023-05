Carretera / @EP

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha reconegut la seva preocupació per l'increment de morts en accidents de trànsit registrat el mes d'abril en què van morir 107 persones, 7 més que el mateix mes del 2022, en un context de més mobilitat .

Segons la DGT, durant aquest mes s'han realitzat 38,9 milions de desplaçaments de llarg recorregut, davant dels 37,6 milions d'abril del 2022, fet que suposa un increment d'un 3,6%.

De les 107 víctimes mortals , més de la meitat ho han estat per sortida de via, un tipus de sinistre en què només ha estat implicat el vehicle accidentat. En concret, han estat 59 les persones mortes en aquest tipus de sinistre (43 en vies convencionals i 16 en vies d'alta capacitat) respecte a les 37 registrades l'abril de l'any passat. Aquest augment de víctimes mortals per sortida de via ha estat de motoristes i usuaris de turisme.

Tot i això, han baixat els morts per col·lisions --30 víctimes mortals, respecte a les 47 registrades l'abril de l'any passat-- i els atropellaments a vianant --5, davant dels 12 d'abril del 2022--.

Les carreteres convencionals continuen sent les vies on més sinistres mortals es registren -gairebé 8 de cada 10 morts-. I, si es té en compte el mitjà de desplaçament, aquest mes han augmentat en set els motoristes morts i en quatre els usuaris de bicicleta respecte al mateix mes del 2022. Així mateix, 23 dels 30 motoristes morts ho van ser en sinistres que van tenir lloc a carreteres convencionals.

Pel que fa a l'ús dels sistemes de seguretat, 13 de les víctimes mortals no feien ús del corresponent sistema de seguretat en el moment del sinistre: 11 conductors de turisme, 1 de furgoneta i 1 conductor de camió no portaven posat el cinturó.

Per comunitats autònomes, Múrcia i la Comunitat Valenciana han estat les comunitats que han experimentat un increment més gran de la sinistralitat, amb sis morts més que el mes d'abril del 2022, mentre que Castella i Lleó ha estat la regió que més ha reduït la seva sinistralitat amb vuit morts menys,juntament amb Catalunya on van baixar en sis. Aragó, Astúries, les Balears, el País Basc i Ceuta i Melilla no han experimentat variació.

El dia amb més víctimes mortals va ser dilluns 17 d'abril amb 8 sinistres mortals en què van morir 9 persones. Per contra, només hi va haver 2 dies amb 0 morts: els dimecres 12 i 26 d'abril.