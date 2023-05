Mare / Freepik

La dona és la que s'ocupa de la cura dels fills i filles al 72% de les parelles espanyoles, segons la segona onada de l' Estudi de Conciliació 2023 , realitzat per Edenred, amb motiu del Dia de la Mare, que se celebra el proper diumenge 7 de maig.

De l'estudi, basat en una enquesta a més de 1.860 progenitors en actiu , es desprèn que, en cas de necessitat de cura dels fills durant la jornada laboral, la solució més habitual és que tant el pare com la mare s'encarreguin igual (40 %). Tot i això, en el 26% dels casos és la mare la que porta el nen al metge o l'atén en un dia sense col·legi, davant del 10% en el cas dels pares.

A més, l'informe posa en relleu el paper dels avis i les àvies ja que en el 20% dels casos s'hi recorre per resoldre aquesta situació excepcional.

D'altra banda, el document revela que el 73% de les mares tenen dificultats per conciliar, una xifra superior a la dels pares, que arriba al 64%. També és superior el percentatge de mares que té por de no atendre totes les necessitats dels fills (63%) que el dels pares (56%).

"Malgrat que la societat ha avançat en matèria d'igualtat, encara hi continua havent diferències entre homes i dones, especialment pel que fa a la cura dels fills. D'aquesta manera, les organitzacions han de treballar per facilitar la conciliació en tots dos sexes, especialment apostant per la flexibilitat laboral i per la inclusió de beneficis socials i polítiques de retribució flexible”, ha destacat el CEO d'Edenred España, Stanislas De Bourgues.

Precisament, les demandes dels pares i mares treballadores per poder millorar la conciliació se centren principalment en “més temps” i “flexibilitat temporal i espacial”. En aquest sentit, les opcions més valorades són: jornada intensiva, ajuts per a la guarderia, més dies de vacances i més flexibilitat horària.

L?estudi també analitza la situació laboral després de la maternitat i revela que, després de donar a llum, el 50% de les dones espanyoles mantenen la mateixa situació laboral que abans de la maternitat. Si bé, el 25% ha reduït la seva jornada i el 22% ha modificat horaris o ha demanat una jornada intensiva. Les mares que han reduït la jornada ho han fet, fonamentalment, per poder atendre el seu fill personalment (57%).

Preguntades pel que més troben a faltar del període previ a la maternitat, les dones destaquen dos conceptes: tenir més temps per a elles i la seva parella (32%) i descansar més (31%), seguits de gaudir de més temps d'oci, entre el que s'hi inclouen viatges, concerts i espectacles (28%).

A més, l'estudi assenyala que el 62% de les mares han faltat més a la feina a causa de les consultes mèdiques i de les cites escolars; i el 93% considera que la baixa per maternitat de quatre mesos és insuficient i reclamen una ampliació de més setmanes.