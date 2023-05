Peu de Foto: El Rei Felip VI i Carles III d'Anglaterra

Els Reis Felip VI i Letizia viatjaran aquest divendres a Londres per assistir dissabte als actes per la coronació de Carles III com a rei d'Anglaterra, a qui no assistiran ni Joan Carles ni Sofia, segons s'ha informat des de Zarzuela.

Don Felipe i Doña Letizia tenen previst assistir divendres a última hora de la tarda a la recepció oferta pel nou monarca al Palau de Buckingham per a alguns dels convidats a l'històric esdeveniment, han precisat les fonts consultades.

Ja dissabte, els Reis acudiran a la cerimònia que tindrà lloc a l'Abadia de Westminster per a la qual s'han cursat 2.200 invitacions, entre les quals hi haurà al voltant d'un centenar de caps d'Estat, com ara el president francès, Emmanuel Macron.

A la coronació també hi assistiran altres monarques, com el rei d'Holanda Guillermo Alejandro i la reina Màxima, o els de Bèlgica, Felip i Matilde, així com el príncep Albert de Mònaco i la princesa Charlene.

Per la seva banda, el rei Carles Gustau de Suècia anirà acompanyat de la seva filla i hereva, la princesa Victòria, i no per la reina Sílvia. Igualment està prevista la presència del rei Abdul·là II de Jordània i la reina Rània, així com d'altres monarques d'altres parts del món.

La reina de Dinamarca, Margarida, convalescent, ha enviat en representació seva al príncep hereu Felip i la princesa Mary. També en el cas de Noruega hi assistirà el príncep hereu Haakon i la princesa Mette Marit, igual que en representació de la casa imperial del Japó acudirà el príncep hereu Akishino i la princesa Kiko.

Els Reis també tenen previst assistir a la recepció que hi haurà al final de l'anomenada 'Processó de la Coronació', que portarà Carles III i la reina consort Camila i altres membres de la família reial britànica de tornada a Buckingham, on seran rebudes amb una salutació de 6.000 militars i que culminarà amb una salutació del rei i la seva família des del balcó del palau.

Don Felipe i Doña Letizia tornaran després a Espanya ja que el monarca té previst assistir a la final de la Copa del Rei de futbol que enfrontarà aquest dissabte el Reial Madrid i l'Osasuna a l'estadi de La Cartuja, a Sevilla.

NO HI HAURÀ RETROBAMENT AMB L'EMÈRIT



El Rei no coincidirà en aquesta ocasió amb l'emèrit, com sí que va passar durant el funeral d'Isabel II el mes de setembre passat, quan els Reis van ser asseguts pel protocol britànic amb els pares de Felip VI a l'Abadia de Westminster.

Per a aquesta ocasió, només s'havia convidat els Reis i no els emèrits . El mateix ha passat amb l'antiga reina Beatriu dels Països Baixos, que també va abdicar el tron. Tant Don Juan Carlos com Beatriz sí que van acudir al funeral d'Isabel II però llavors la Casa Reial britànica va convidar tant a reis com antics monarques.

La Casa Reial espanyola i la britànica mantenen estrets llaços familiars. Don Joan Carles és rebesnét de la reina Victòria d'Anglaterra, com també ho eren Isabel II i el Príncep Felip. A més, la seva àvia, la reina Victòria Eugènia, era cosina germana de la mare del Duc d'Edimburg, Alícia de Battenberg.

Fa dues setmanes Don Juan Carlos va estar a Londres de visita abans de viatjar a Espanya. Aleshores, des del seu entorn es va dir que mantindria un dinar privat amb Carles III, però posteriorment tant l'Ambaixada britànica a Madrid com Zarzuela van desmentir que s'hagués produït.