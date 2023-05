El Consell Espanyol per a la Defensa de la Discapacitat i la Dependència (CEDDD), en col·laboració amb l'Associació contra l'Assetjament StopHaters, ha organitzat la jornada 'Contra el ciberassetjament: saber és protegir' - CEDDD

El Consell Espanyol per a la Defensa de la Discapacitat i la Dependència (CEDDD), en col·laboració amb l'Associació contra l'Assetjament StopHaters, ha organitzat la jornada 'Contra el ciberassetjament: saber és protegir', en què experts han compartit coneixements per a un ús més segur dInternet.

"Els jocs de lluita en línia són nius de pederàstia. Actualment tot passa pel mòbil, compres, relacions d'amistat i fins i tot el sexe és en línia" , ha advertit l'advocada i cofundadora de StopHaters, Sara Antúnez.

Davant d'això, Antúnez recomana evitar la vigilància extrema o la censura a l'hora d'educar els menors a l'univers en línia: "No se'ls pot prohibir fer servir el mòbil, això seria l'últim. A partir dels 16 anys, mirar el mòbil d?algú sense el seu consentiment és un delicte d?intromissió a la intimitat".

A parer seu, la prevenció davant dels perills d'Internet passa pel seu coneixement. "Això és com el carnet de conduir, el millor és acompanyar-los en els primers passos, per veure com es mouen i poder aconsellar-los davant de certs comportaments", ha suggerit.

Entre altres exemples , ha recomanat jugar en família a certs jocs en línia, com Triviados, perquè els pares puguin assessorar els fills en el cas de produir-se interaccions amb persones desconegudes.

Per part seva, l'expert en ciberseguretat i cofundador de StopHaters, Enrique Serrano, ha alertat que "tothom pot ser hackejat", per la qual cosa ha ofert alguns consells per evitar robatoris d'identitat digital o, en el pitjor dels casos , minimitzar les conseqüències.

"Tenir les dades del banc a mà per avisar com més aviat millor (que hem estat hackejades) marca la diferència", ha indicat l'expert, per a qui a més resulta fonamental el doble factor d'autenticació (o autenticació en dos passos) en l'accés a xarxes socials.

Sobre això, Serrano recomana plantejar preguntes personals, "que es puguin contestar sense tenir la resposta apuntada o guardada enlloc" o utilitzar el desbloqueig per empremta o reconeixement facial.