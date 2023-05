Vilagrà ha comparegut aquest matí el 5 de maig. Foto: Europa Press

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha anunciat que el Govern demanarà "com a mínim 1 milió d'euros" d' indemnització a l'empresa Cegos per incidències que considera greus i molt greus en organitzar les oposicions del passat dissabte 29 d'abril. "Entenem que s'intenta defensar dels atacs, però el que va passar és injustificable", ha dit aquest divendres 5 de maig sobre l'empresa durant una compareixença a petició pròpia a la Comsió d'Afers Institucionals (CAI) del Parlament.

La Generalitat iniciarà un expedient per incloure compensacions als aspirants per danys i perjudicis: “El nostre objectiu és reparar la situació de dissabte. Sabem que no es pot reparar tot el mal”, ha lamentat, i ha assegurat que ella és la primera disgustada.

Vilagrà ha assegurat que no es tracta d'una externalització de les oposicions sinó que es va contractar a l'empresa per a tasques logístiques i mecàniques, i ha justificat aquesta contractació pel nombre de processos i d'aspirants i perquè una part del personal que normalment assumeix la vigilància d'aquests exàmens “eren aspirants d'aquests processos i membres dels tribunals”.

"ES DEFENSA AMB UNGLES I DENTS"



Sobre l'acusació de Cegos d'incompliments per part del Govern, la consellera ha assegurat que aquesta empresa està "a l'ull de l'huracà, es juga no treballar mai més amb l'administració i per això es defensa amb dents i ungles", i ha destacat que la Generalitat compta amb un informe jurídic que preveu la possibilitat de rescindir el contracte per incompliment de lempresa.

Ha concretat que s'ha adjudicat Cegos perquè tenia "experiència de 5 anys d'especialització en organització d'aquest tipus de processos", i havia treballat per a altres administracions com l'Ajuntament de Barcelona, el Metro de València i diferents hospitals, com els de Fuenlabrada i Alcorcón, tots dos de la Comunitat de Madrid.

"Havia treballat molt per a l'administració i per a administracions catalanes", ha destacat Vilagrà, que ha detallat que l'empresa havia d'encarregar-se de distribuir els quadernets i els fulls de respostes i els sobres, lliurar les caixes de material, recollir els fulls de resposta, lectura òptica dels fulls de resultats i la vigilància dels aspirants.

Ha subratllat que el 27 de març l'empresa ja sabia la distribució de les aules i "estaven ben dimensionades", i ha afegit que hi havia aules on els aspirants estaven junts, però s'havia establert que en aquests casos hi hagués un examen A i un examen B per evitar que algú copiés i en algunes aules només es va distribuir un examen, ha dit Vilagrà.

ERRORS DE VIGILÀNCIA



També ha argumentat que al març i l'abril es van lliurar els exàmens en temps i forma a l'empresa i es van fer reunions setmanals amb ells, i ha assegurat que hi va haver errors en la vigilància i no en el procés previ d'organització. "Vull deixar-ho clar. L'empresa es defensa perquè les conseqüències són molt greus", ha dit.

Ha retret que els representants de PSC i Junts l'hagin criticat per anunciar aquest dijous 4 de maig en roda de premsa que es repetiran tots els exàmens, ja que assegura que el seu objectiu era comunicar com més aviat millor la decisió als aspirants, i ha afegit que els grups parlamentaris "van tenir un correu electrònic" abans de la seva compareixença als mitjans.

"Qui fa coses es pot equivocar, qui no les fa no s'equivoca mai", ha sostingut Vilagrà, que ha acusat Junts d'haver tingut responsabilitat en l'àmbit de la contractació pública durant 10 anys i només van convocar 6.082 places en aquest període, segons les vostres dades.

La consellera ha acusat la CUP de fer "molta retòrica i poca feina", i ha criticat que la diputada cupaire no s'hagi quedat a escoltar la seva resposta, i sobre les crítiques per la contractació d'una empresa, Vilagrà ha dit que als ajuntaments governats per la CUP també externalitzen serveis.