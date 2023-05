El Tribunal Suprem (TS) ha revocat la condemna per falsificació a un secretari-interventor de l'Ajuntament de Madremanya (Girona) que va certificar en dos documents que dos candidats a jutge de pau tenien la "nacionalitat catalana".

La sentència ho absol al considerar que en ressenyar una nacionalitat que no existeix no podia generar confusió ni conseqüències jurídiques, i assenyala que va ser "una conducta tan pueril com inofensiva".

Ledifici del Tribunal Suprem. - Alberto Ortega - Europa Press

Abans, el Jutjat Penal 1 de Girona l?havia condemnat a vuit mesos de suspensió d?ocupació o càrrec públic per un delicte de falsificació, una sentència que va avalar l?Audiència de Girona i que ara el Suprem anul·la en estimar un recurs de l?acusat.

Aquests dos certificats sobre els candidats a jutge de pau van ser remesos al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) mentre que als seus DNI i al padró municipal constava per a tots dos la nacionalitat espanyola.

La Sala de Govern del TSJC va aprovar per unanimitat el nomenament dels dos candidats, sense tenir "dubte cap de la nacionalitat espanyola que tots dos ostentaven".

El Suprem creu que el secretari municipal no podia acreditar "atribuint absurdament la nacionalitat catalana als candidats proposats, extrems que es trobessin a la seva disposició en cap mena d'arxiu, expedient o documentació que hi hagués a càrrec seu" per alterar la realitat.

Els jutges consideren que no es pot sancionar que un funcionari públic "falti a la veritat en el lliurament d'un certificat de manera irrellevant, sense cap transcendència" , i afegeixen que si existís aquest delicte seria de tipus merament formal.

En aquest cas, subratllen que als candidats no se'ls atribuïa "una nacionalitat diferent de la real sinó una cosa diferent d'una nacionalitat".