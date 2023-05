Una aula. Foto: Europa Press

Tot i que estiguem a principis de maig, els efectes de la calor ja es noten... i el que ens falta per patir. Per això, un dels anuncis de la setmana ho va fer, dimecres 3 de maig, el conseller d'Educació, Josep González Cambray , que va explicar al Parlament que la Generalitat instal·larà aire condicionat a 100 centres educatius de la seva titularitat en les properes setmanes.

A més, la intenció del Govern és ampliar aquesta xifra encara més en els propers 5 anys, quan 800 col·legis públics més també veuran com s'instal·len aquests dispositius.

Cambray va dir que, en aquesta primera partida, es destinaran 5 milions d'euros i que es prioritzen " instituts, instituts escola, centres d'educació especial i escoles bressol ". A més, donaran prioritat als centres amb alumnat més vulnerable a les altes temperatures, climatitzant un o dos espais comuns i polivalents, entre aquest maig i abans de l'inici de curs 2023-2024, i ha subratllat que és un "inici" al camí .

A més, el Departament explica que s'han repartit uns 2.424 ventiladors des del curs passat, i que es preveu repartir 2.500 més aquest curs, per demanda i per criteris climàtics.

Més enllà d'aquesta acció de la conselleria, municipis com Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat i Sitges , entre altres, han assegurat que també impulsaran accions als centres de titularitat pública perquè alumnes i aules estiguin el més protegides possible dels rigors de la calor.

Podeu consultar el llistat complet dels centres on s'instal·laran els dispositius a continuació.

REFUGIS CLIMÀTICS

mantenir l'horari d'obertura dels centres, però amb "flexibilitat" de l'activitat lectiva i per poder (o no) fer classes. Igualment, la Generalitat ha elaborat una guia d'actuació per als centres davant d'episodis d'altes temperatures , que proposa

La guia detalla actuacions d‟emergència en cas d‟esgotament per la calor o cops de calor, demana als centres localitzar espais interiors i exteriors amb les millors condicions possibles de benestar tèrmic. A més, s'avisarà amb 3 dies d'antelació els episodis de calor perquè es puguin organitzar.

Més enllà d'això, les institucions expliquen que també hi ha els refugis climàtics, espais habilitats per combatre els rigors de la calor en els moments més crítics. Organismes com l'Ajuntament de Barcelona , la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona tenen habilitats diversos.