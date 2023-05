Panoràmica de Barcelona / @EP

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha signat 15 acords amb la Generalitat i 14 municipis de Catalunya per finançar la construcció de 1.305 vivendes en edificis energèticament eficients destinats al lloguer social i assequible.

El Ministeri aportarà, amb càrrec als fons europeus Next Generation, 44,9 milions d'euros dels 210,6 d'inversió prevista en l'execució de tots els projectes, dividits en 32 promocions, informa en un comunicat aquest divendres.

Les promocions d'obra nova es duran a terme a 14 municipis, incloses les ciutats de Barcelona , Badalona , el Prat de Llobregat (ciutat amb què se signen dos acords), Mataró (Barcelona) i Figueres (Girona).

Les actuacions es duran a terme en règim de promoció pública oa través de diferents fórmules de col·laboració publicoprivada pels seus respectius Ajuntaments o empreses municipals d'habitatge, a més de l'INCASÒL (Institut Català del Sòl), amb la distribució següent:

413 habitatges en onze actuacions a Barcelona .

. 318 habitatges en quatre actuacions al Prat de Llobregat (Barcelona), 79 de promoció pública i 239 en col·laboració publicoprivada.

(Barcelona), 79 de promoció pública i 239 en col·laboració publicoprivada. 124 habitatges a Cubelles (Barcelona).

(Barcelona). 97 habitatges en quatre actuacions a Mataró (Barcelona).

(Barcelona). 5 habitatges en tres actuacions a Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).

(Barcelona). 60 habitatges a Badalona (Barcelona).

(Barcelona). 52 habitatges a Palau-solità i Plegamans (Barcelona).

(Barcelona). 32 habitatges a Badia del Vallès (Barcelona).

(Barcelona). 30 habitatges a Olesa de Montserrat (Barcelona).

(Barcelona). 29 habitatges a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

(Barcelona). 23 habitatges a L'Ametlla del Vallès (Barcelona).

(Barcelona). 20 habitatges a Gironella (Barcelona).

(Barcelona). 20 habitatges a Palafolls (Barcelona).

(Barcelona). 12 habitatges a Figueres (Girona).

Del total d´habitatges, 215 es construiran en règim de promoció pública pels ajuntaments del Prat de Llobregat, Gironella, L´Ametlla del Vallès, Palafolls (Barcelona) i Figueres, i per l´Institut Català del Sòl (Incasòl), en sòls cedits pels ajuntaments de Badia del Vallès i Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

Els 1.090 habitatges restants es desenvoluparan a través de diferents fórmules de col·laboració publicoprivada pels ajuntaments de Barcelona, Badalona, Mataró, el Prat de Llobregat, Palau-solità i Plegamans, Cubelles, Sant Andreu de Llavaneres i Olesa de Montserrat (Barcelona).

PARC PÚBLIC

L' objectiu del pla d'ajuts del Mitma és finançar la construcció de nous habitatges de lloguer social oa preus assequibles a terrenys públics, per tal d'incrementar el parc públic d'habitatges.

Aquests habitatges hauran de romandre al parc públic durant almenys 50 anys i complir un consum d'energia primària no renovable que sigui almenys un 20% inferior als requisits establerts al Codi tècnic d'edificació. Les construccions s'han de finalitzar abans del 30 de juny de 2026.

El programa compta amb una dotació de 1.000 milions d'euros , i fins ara, el Mitma ha transferit a Catalunya 80,8 milions d'euros l'any 2022. A més, s'ha formalitzat el compromís financer pel mateix import per a l'anualitat del any 2023. L'ajut aportat per aquest programa pot assolir fins als 700 euros per metre quadrat de superfície útil d'habitatge, amb un límit màxim de 50.000 euros per habitatge.

El març passat es van signar els primers quinze acords del programa a Catalunya per finançar 1.043 vivendes destinades al lloguer social i assequible. En aquesta primera fase, el Mitma va aportar 35 milions d'euros. Amb els acords signats divendres passat, es formalitza la construcció d'un total de 2.348 vivendes a 26 municipis de la comunitat, a través de 61 promocions, amb una aportació de 79,9 milions d'euros per part del Mitma.