Així ho ha comentat la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia (SEGG), que recorda que la gent gran és el grup de més risc de patir un d'aquests episodis relacionats amb les altes temperatures, ja que solen oblidar-se de beure perquè tenen una menor sensació de set que la resta de la població.

Això fa que la rapidesa de la deshidratació en els ancians sigui més gran, incrementant-se a més en els casos de les persones que pateixen sobrepès, malalties cròniques o que estan medicades.

"El nostre organisme està preparat per mantenir una temperatura gairebé constant; al voltant dels 36-37 graus centígrads, quan la temperatura externa és elevada, i encara més si la humitat de l'ambient és alta o si s'està fent algun exercici o activitat física, es poden patir agressions tèrmiques que podrien derivar en situacions d?alt risc per a la vida", ha explicat el president de la SEGG, José Antonio López Trigo.

El cop de calor "no té res a veure" amb les sufocacions o amb la xafogor, ja que es produeix quan la temperatura corporal sobrepassa els 40 graus i el cos és incapaç d'eliminar l'excés de calor. "Quan la temperatura del nostre cos supera els 41 graus es produeix una hipertèrmia, superant els mecanismes de regulació tèrmica de què disposa el nostre organisme i originant el temut cop de calor, situació en què l'organisme ja no pot respondre a les altes temperatures amb repercussions tan greus que podria portar a un fracàs orgànic irreversible", ha postil·lat.

De fet, el principal mecanisme davant d'un increment de la temperatura corporal és una dilatació dels petits gots perifèrics que afavoreix el pas de la sang per la pell. Això, unit a un augment de la sudoració, fa que es perdi calor per evaporació, cosa que pot portar a una pèrdua "importantíssima" de líquids que repercuteix a nivell dels diferents òrgans com, per exemple, el ronyó, cor o cervell.

A més, si la temperatura exterior és molt alta i les pèrdues de líquids no es reemplacen de manera adequada, s'entra en una situació de deshidratació, la tensió arterial baixa, apareix sensació de debilitat i fins i tot rampes musculars.

Si aquesta situació no es corregeix a temps i progressa, es perd la capacitat de sudoració i la pell presenta un aspecte sec i envermellit, la temperatura corporal puja progressivament fins a xifres que superen els 40 graus, entrant en hipertèrmia i, si aquest procés continua, s'arriba a una situació de xoc en què succeeix una fallada dels diferents òrgans, convulsions i coma.

Per evitar tots aquests problemes a la gent gran, la SEGG ha recomanat prendre molts líquids, fer menjars lleugers, evitar l'exposició al sol quan les temperatures són elevades, no fer exercici ni esports que augmentin l'esforç i la sudoració en moments de calor, mantenir la casa fresca i ventilada, no romandre en vehicles estacionats o tancats i evitar portar roba ajustada i triar teixits lleugers.