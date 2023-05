"Estem cansats que atemptin contra la nostra dignitat professional, tractant-nos com una policia menor". | @EP

Policies i guàrdies civils convocats per la plataforma Jusapol s'han mobilitzat aquest dissabte a Madrid per reclamar una jubilació digna i denunciar una "doble discriminació" que pateixen en el càlcul de les pensions, demanant al Govern que els escolti i acabi amb el tracte "menor" que reben en comparació amb els agents autonòmics.

Des de JUPOL i JUCIL, les dues organitzacions integrades a Jusapol i que són majoritàries tant a la Policia Nacional com a la Guàrdia Civil, han advocat per un canvi normatiu i han avisat que estaran vigilants i que portaran la seva protesta als despatxos.

D'una banda, reclamen aquest canvi perquè als que van entrar abans del 2011 se'ls calcula la seva pensió en funció de l'antic règim de classes passives, per la qual cosa rebran --detallen-- una quantitat menor que aquells que van ingressar als dos cossos amb posterioritat a aquesta data i que s'acullen al règim general de la Seguretat Social.

I, per altra banda, perquè en tots dos casos les quanties seran considerablement inferiors a les que perceben els funcionaris de les policies autonòmiques i que poden assolir una diferència de "fins a mil euros mensuals".

El president de Jusapol, Miguel Gómez, ha traslladat a més el malestar dels "únics policies" d'Espanya als quals no els reconeix com a professió de risc. "Estem cansats que atemptin contra la nostra dignitat professional, tractant-nos com una policia menor", ha precisat.

Gómez ha assenyalat en un comunicat que quan es permeten i no s'arreglen les "discriminacions salarials" es fa malbé "la moral i l'ànim" dels agents, recordant que han posat a les mans dels partits polítics solucions: "És una qüestió de voluntat política, si volen la igualtat per a nosaltres o no”.

BRETXA SALARIAL DES DEL SEGLE PASSAT

Jusapol ha demanat als carrers de la capital que "d'una vegada per totes" s'iniciïn els mecanismes necessaris per resoldre les diferències salarials existents "des de fa més de 30 anys" i amb la "complicitat", denuncien, dels diferents governs, per això insten a l'actual que "no es posi de perfil" i acabi amb aquesta bretxa.

Per part seva, el secretari general de JUPOL, Aaron Rivero, ha apuntat que les policies autonòmiques "cobren més, es jubilen millor" i la seva feina és considerada de risc "per fer exactament la mateixa feina". I des de JUCIL, el seu homòleg, Ernesto Vilariño, ha mostrat la seva confiança que tant l'Administració com els partits prenguin nota d'aquestes reivindicacions i adoptin mesures per solucionar les “desigualtats”.

La protesta ha estat recolzada pel sindicat CSIF, que demana l'equiparació salarial del conjunt de treballadors penitenciaris i el reconeixement com a agents d'autoritat "davant l'increment d'episodis violents a les presons".

I ha explicat que els funcionaris de presons de l'Estat pateixen avui dia una diferència entre 7.908 i 10.112 d'euros anuals de mitjana respecte als dependents de la Generalitat de Catalunya .