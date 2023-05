La seu del Ministeri de Justícia. Foto: Wikipedia

Les associacions de jutges i fiscals es reuniran aquest dilluns 8 de maig amb el Ministeri de Justícia. A la trobada faran arribar a la cartera de Pilar Llop que elevi l'oferta de 44 milions d'euros que va posar sobre la taula per millorar les seves retribucions amb la intenció de desbloquejar el conflicte i evitar la vaga indefinida que 5 de les 7 associacions han convocat partir del 16 de maig.

Els representants de la carrera judicial i fiscal mantindran una segona reunió en el marc de la Mesa de Retribucions amb els equips de Justícia, de Funció Pública, del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i de la Fiscalia General de l'Estat (FGE) després de consultar a les executives i als delegats de les associacions la seva valoració sobre la proposta econòmica realitzada dimecres 3 passat pel Ministeri.

Fonts properes a la negociació consultades per Europa Press han indicat que, encara que des de les executives i les bases han celebrat que Justícia hagi presentat una oferta, la proposta encara no satisfà del tot les necessitats del col·lectiu, que han portat 5 de les 7 associacions a convocar una vaga a la recerca d'una actualització salarial "raonable" a causa de "la pèrdua de poder adquisitiu" que diuen arrossegar des del 2009. Així, està previst que continuïn les negociacions.

Les mateixes fonts han precisat que les postures encara estan allunyades i que la convocatòria de vaga, tret que es presenti una altra oferta convincent, es mantindrà per ara per part de les associacions que la van subscriure.

"PROPOSTA INSUFICIENT"

Cal recordar que el mateix dia 3, l'equip de Llop va lliurar a jutges i fiscals una proposta econòmica després d'un contacte de gairebé 5 hores, en què les associacions es van mostrar "optimistes" de cara a un possible acord, però van advertir que encara no era "temps de satisfaccions" encara.

Les fonts consultades han precisat que l'oferta d'uns 44 milions d'euros és de moment insuficient perquè aquesta xifra representaria resoldre en un 6% la pèrdua del poder adquisitiu de jutges i fiscals, quan les associacions han denunciat ja que la pèrdua de les dues carreres ha estat propera al 20% .

Així mateix, Justícia i Hisenda han ofert a les associacions de la carrera judicial i fiscal un paper rellevant en la implementació de les tres lleis d'eficiència, que es troben a la fase final de la seva tramitació parlamentària i que formen part del pla de Justícia 2030, segons va informar el Ministeri després de la primera reunió.

Fonts properes a la negociació han subratllat el caràcter "afable" i "tranquil" de la primera trobada i han indicat que esperen que la segona reunió es desenvolupi en el mateix to. De fet, han recordat que la mateixa ministra Llop s'ha acostat a la Mesa de Retribucions a saludar els presents, cosa que no va passar a les negociacions amb els comitès de vaga dels Lletrats de l'Administració de Justícia (LAJ) o dels sindicats dels funcionaris.

8 DIES PER A LA VAGA

La reunió, doncs, tindrà lloc 8 dies abans de la data fixada per a la vaga convocada per l'Associació Professional de la Magistratura (APM), l'Associació Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Fòrum Judicial Independent (FJI), l'Associació de Fiscals (AF) i l'Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF).

Tot i que Jutges i Jutges per a la Democràcia (JJpD) i la de la Unió Progressista de Fiscals (UPF) van indicar que compartien el diagnòstic i la necessitat de millores per superar "l'estancament actual" del sistema judicial, des del principi es van desmarcar de l'amenaça de vaga en considerar "oportú" esperar la reunió de dimecres passat. Fins ara no s'han sumat a la convocatòria i les fonts consultades han assegurat que esperaran el desenvolupament de la trobada.

La reivindicació de millora salarial reclamada per 5 de les 7 associacions compta amb el suport del CGPJ, que abans que se celebrés la primera reunió de la Mesa de Retribucions va designar 3 representants per formar part de les negociacions per proposar actualitzar els salaris dels jutges.

Segons les fonts consultades, els tres vocals del Consell que van acudir al Ministeri dimecres 3 passat van sortir de la reunió amb "optimisme", en considerar que el primer contacte havia estat "satisfactori".

Davant del moviment de l'òrgan de govern dels jutges, l'APIF va sol·licitar a la Fiscalia General de l'Estat que es pronunciés públicament a favor de la legitimitat de les reclamacions retributives que plantegen les associacions fiscals. Des de la prefectura del Ministeri Públic, encara que no es van posicionar amb la mateixa fermesa que el CGPJ, es van dirigir per via interna al conjunt de la carrera fiscal per avançar que sostindrien "l'aplicació de les previsions específiques" sobre actualització salarial, defensant que la regulació del règim retributiu és un “element configurador de la seva independència econòmica”.