Un nen amb mobilitat reduïda. Foto: Europa Press

L' ajut complementari de 400 euros adreçat als alumnes no universitaris amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs 2023-2024 es pot sol·licitar a partir d'aquest dilluns 8 de maig i fins al 20 de setembre.

Aquests ajuts estan dirigits a persones que presenten una necessitat específica de rebre suport educatiu derivat d'alguna de les situacions següents: discapacitat, trastorn greu de conducta o de la comunicació i del llenguatge, trastorn de l'espectre autista o altes capacitats.

Això no obstant, estan exclosos els alumnes d'altes capacitats d'Educació Infantil, Formació Professional de Grau Bàsic o de programes de formació per a la transició a la vida adulta.

A més d'aquesta ajuda complementària, els alumnes amb discapacitat, trastorn greu de conducta o de la comunicació i del llenguatge o trastorn de l'espectre autista podran rebre ajuts directes a l'ensenyament, si estudien a centres privats no concertats, de fins a 862 euros; de transport interurbà, fins a 617 euros; menjador escolar, de fins a 574 euros; residència escolar, fins a 1.795 euros; de transport de cap de setmana, fins a 442 euros; transport urbà, fins a 308 euros; per a llibres i material didàctic, entre 105 i 204 euros; de reeducació pedagògica, fins a 913 euros; i reeducació de llenguatge, fins a 913 euros.

El Ministeri d'Educació i Formació Professional precisa que, llevat del subsidi de 400 euros que es concedirà sempre que es justifiqui la necessitat de suport educatiu, no concedirà ajuts quan els centres educatius ja rebin ajuts per oferir aquests serveis o quan ja els abonin fons de qualsevol administració pública.

Per la seva banda, lajuda de suport educatiu a alumnes amb altes capacitats és única i va dirigida a lassistència a programes específics sempre que aquests programes siguin un complement als estudis.

La quantitat de lajuda per a aquests programes específics, que serà de fins a 913 euros, serà la de la despesa daquests programes. Tot i això, el Ministeri no concedirà aquest ajut si l'alumne pot assistir a un programa similar que s'imparteixi de forma gratuïta per l'administració educativa.

MÉS DE 240.000 POSSIBLES BENEFICIATS

Aquest ajut universal de 400 euros per a despeses addicionals de caràcter general associades a l'escolarització d'alumnes amb necessitats especials beneficiarà aquest any més de 240.000 estudiants i per això el Govern destinarà 200 milions d'euros, destinat a, segons indica el Reial decret de beques , "ajudar famílies els fills de les quals necessiten residir fora del domicili familiar per estudiar o tenen alguna necessitat educativa específica, per recolzar-los en els esforços econòmics addicionals que assumeixen, especialment en l'actual context, amb una greu crisi energètica i el seu impacte en el cost de la vida".

L'Executiu justifica l'aprovació d'aquesta ajuda extra pel fet que les famílies amb fills que tenen aquestes necessitats "assumeixen uns costos addicionals molt significatius per atendre els requeriments vitals dels seus fills, cosa que, unida a les circumstàncies econòmiques actuals, cal un suport extraordinari, que se sumarà a les quanties que ja figuren a la convocatòria, resultant un increment addicional de les ajudes amb aquest subsidi".

L'ajuda complementària de 400 euros està inclosa a la partida de beques del 2023, que puja a 2.520 milions d'euros. Aquest ajut està destinat a l'alumnat que cursi estudis als nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, cicles formatius de Grau Bàsic, així com programes formatius de Formació Professional